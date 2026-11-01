Στο στόχαστρο του Τραμπ το «Βουνό της Αξίνας» - Η υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση που προβληματίζει τις ΗΠΑ

«Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Πρέπει ακόμη να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μια ή δυο τοποθεσίες. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην εξοχική του κατοικία στη Φλόριντα.

Το «Βουνό της Αξίνας» βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο δίκτυα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων που διαθέτουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ