Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Σάββατο ότι οι ΗΠΑ πρέπει να τακτοποιήσουν έναν ή δυο στόχους ακόμη στο Ιράν, μεταξύ αυτών το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» όπου φέρεται να υπάρχει μια οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση.
Στο στόχαστρο του Τραμπ το «Βουνό της Αξίνας» - Η υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση που προβληματίζει τις ΗΠΑ
ο «Βουνό της Αξίνας» βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ
«Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Πρέπει ακόμη να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μια ή δυο τοποθεσίες. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην εξοχική του κατοικία στη Φλόριντα.
Το «Βουνό της Αξίνας» βρίσκεται στην επαρχία Ισφαχάν, περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, κοντά στο πυρηνικό συγκρότημα της Νατάνζ. Πιστεύεται ότι φιλοξενεί δύο δίκτυα σηράγγων, σε μεγάλο βάθος, τα οποία οι ειδικοί εκτιμούν ότι βρίσκονται πέραν της ακτίνας δράσης ακόμη και των ισχυρότερων βομβών καταστροφής υπόγειων καταφυγίων που διαθέτουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.