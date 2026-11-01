Αραγτσί: Σχέδιο δύο ημερών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ – Τι προβλέπει η πρόταση προς τις ΗΠΑ

Όπως εξήγησε, η αρχική πρόταση της Τεχεράνης προέβλεπε ένα επταήμερο χρονοδιάγραμμα, το οποίο περιορίστηκε έπειτα από αίτημα του Κατάρ. Το νέο σχέδιο προβλέπει την εφαρμογή μέτρων από τις ΗΠΑ την πρώτη ημέρα και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ τη δεύτερη, με αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στην προηγούμενη μορφή της.

Το σχέδιο των δύο ημερών για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αραγτσί αποκάλυψε ότι η αρχική ιρανική πρόταση, γνωστή ως «επταήμερο σχέδιο», προέβλεπε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Όπως ανέφερε, οι συνομιλητές του Ιράν από το Κατάρ ζήτησαν να περιοριστεί το χρονικό διάστημα από επτά σε πέντε ημέρες ή και λιγότερο. Η σχετική ιδέα εξετάστηκε κατά την επίσκεψη της καταριανής αντιπροσωπείας την προηγούμενη ημέρα.

«Έχουμε πλέον καταλήξει σε ένα σχέδιο που μειώνει τον χρόνο εφαρμογής σε δύο ημέρες. Την πρώτη ημέρα, οι ΗΠΑ εφαρμόζουν μια δέσμη μέτρων. Τη δεύτερη ημέρα, το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά και η ναυσιπλοΐα θα αποκατασταθεί στην προηγούμενη μορφή της», δήλωσε.

«Είμαστε πιο προετοιμασμένοι για πόλεμο από ποτέ»

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι περισσότερο προετοιμασμένες από κάθε άλλη φορά για το ενδεχόμενο πολεμικής σύγκρουσης.

«Είμαι βέβαιος ότι αν ξεσπάσει πόλεμος, οι Αμερικανοί δεν θα επιτύχουν κανέναν από τους στόχους τους, όπως και στους προηγούμενους πολέμους, και αυτό θα προσθέσει μία ήττα στις προηγούμενες ήττες τους», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν την Τεχεράνη σε υποχώρηση.

«Δεν θα πουλήσουμε την αξιοπρέπειά μας εξαιτίας των οικονομικών πιέσεων. Δεν θα θυσιάσουμε την ανεξαρτησία μας. Θα αντισταθούμε και θα ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα με τη δύναμή μας», τόνισε.

Η επιστολή Βανς και οι προοπτικές διαπραγμάτευσης

Αναφερόμενος στην επιστολή του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ο Αραγτσί εκτίμησε ότι στόχος της είναι η συνέχιση των διαπραγματεύσεων και η επίτευξη ειρηνικής διευθέτησης των διαφορών που παραμένουν ανοιχτές.

Χαρακτήρισε θετικό βήμα την προσπάθεια των ΗΠΑ να διατηρήσουν ανοιχτό τον δρόμο των διαπραγματεύσεων, προειδοποίησε όμως ότι μια διαφορετική πρόθεση θα συνιστούσε ακόμη ένα λάθος από την πλευρά της Ουάσινγκτον.

«Αν έστειλαν αυτή την επιστολή για να σπείρουν σύγκρουση, τότε αυτό είναι ένα ακόμη λάθος που προστίθεται στη σειρά των λαθών που έκαναν οι Αμερικανοί», δήλωσε.

Πηγή: Al Jazeera