Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη φάση εισέρχεται η διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς η γεωγραφική προέλευση των υποψηφίων, οι επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων και η οικονομική κρίση του Οργανισμού διαμορφώνουν ένα σύνθετο διπλωματικό σκηνικό. Η Λατινική Αμερική διεκδικεί τη σειρά της στην ηγεσία του ΟΗΕ, η Λάνα Νουσεϊμπέ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιχειρεί να ανατρέψει τους μέχρι σήμερα συσχετισμούς, ενώ στο παρασκήνιο συζητούνται και άλλες πιθανές υποψηφιότητες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιλογή της Κύπρου να ταχθεί δημόσια υπέρ της Νουσεϊμπέ, προτού ακόμη ξεκαθαρίσει η στάση των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η θητεία του Αντόνιο Γκουτέρες ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2026 και ο διάδοχός του δεν θα κληθεί απλώς να διαχειριστεί τις διεθνείς κρίσεις. Θα παραλάβει έναν Οργανισμό με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, μειωμένες επιχειρησιακές δυνατότητες και σοβαρά προβλήματα πολιτικής επιρροής. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος μπορεί να συγκεντρώσει τις εννέα απαραίτητες ψήφους χωρίς να προσκρούσει στο βέτο των πέντε μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι και ποιος θα μπορέσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία ενός Οργανισμού π...
ΟΗΕ: Η μάχη της διαδοχής Γκουτέρες, η σειρά της Λατινικής Αμερικής και η επιλογή της Κύπρου
Η είσοδος της Λάνα Νουσεϊμπέ αλλάζει τις ισορροπίες στην κούρσα διαδοχής του Αντόνιο Γκουτέρες, με τη Λατινική Αμερική να διεκδικεί τη σειρά της στην ηγεσία του ΟΗΕ. Η Κύπρος έσπευσε να στηρίξει την υποψήφια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενώ στο παρασκήνιο συζητούνται νέα ονόματα. Όποιος αναλάβει, πάντως, θα παραλάβει έναν οικονομικά και πολιτικά αποδυναμωμένο Οργανισμό
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