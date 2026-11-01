Επιδεικνύει στρατιωτική ισχύ ο Κιμ Γιονγκ Ουν: Δοκιμή πυραυλικής κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς από τη Β. Κορέα

Σύμφωνα με το KCNA, η δοκιμή είχε ως στόχο «να αξιολογηθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα και η ισχύς μιας κεφαλής με πυρομαχικά διασποράς, η οποία προορίζεται για τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους».

Κατά τη δοκιμή διαπιστώθηκε ότι μια κεφαλή με πυρομαχικά διασποράς «τύπου 2» μπορεί να καταστρέψει μια περιοχή-στόχο έκτασης 120 έως 130 στρεμμάτων, όπως ανέφερε το πρακτορείο.

Αξιωματούχος της διοίκησης πυραύλων της Βόρειας Κορέας ανέφερε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως οι κεφαλές με πυρομαχικά διασποράς χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι ένοπλες δυνάμεις της Βόρειας Κορέας θα έχουν στη διάθεσή τους όλους τους τύπους αυτών των βομβών, σύμφωνα με το KCNA.

Σε μια επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, το καθεστώς της Πιονγκγιάνγκ προχώρησε τις τελευταίες εβδομάδες σε αρκετές πυραυλικές δοκιμές, ενώ διοργάνωσε έκθεση με παρουσίαση διαφόρων τύπων drones.

Την Πέμπτη, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περίπου δέκα βαλλιστικούς πυραύλους από την ανατολική ακτή της προς τη θάλασσα, ανήμερα της επίσκεψης του Γερμανού Καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς στη Νότια Κορέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ