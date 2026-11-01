Το έντονο γαύγισμα του σκύλου, η αγωνία του γιου και το φρικτό τέλος της Όλγας - Τι κατέδειξε η νεκροτομή στην άτυχη 61χρονη

Βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, προκληθείσα από αμβλύ και θλων όργανο, κατέδειξε η νεκροτομή επί της σορού της 61χρονης Όλγας Βασιλίεβα, η οποία δολοφονήθηκε στη Λεμεσό. Αυτό είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, που προσδιορίζει την αιτία θανάτου της γυναίκας.

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες



Συγκλονίζουν οι διάφορες λεπτομέρεις της υπόθεσης, τις απαιτήσεις του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου για να λάβει χρήματα από το θύμα, τους αρχικούς ισχυρισμούς του για την εξαφάνιση και τις ενέργειές του για αναχώρηση από την Κύπρο. Καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση για την αναζήτηση της Όλγας έπαιξε το αγαπημένο της άσπρο λαμπραντόρ, το οποίο γάβγιζε επί ημέρες, έχοντας μείνει μόνο στην κατοικία της, γεγονός που ανησύχησε τους γείτονες. Η σορός της εντοπίστηκε τελικά στο χωράφι όπου σχεδίαζε να χτίσει σπίτι.

Επτά ημέρες μέχρι την καταγγελία

Τα ίχνη της Όλγας χάθηκαν στις 21 Οκτωβρίου, όμως η εξαφάνισή της καταγγέλθηκε στην Αστυνομία στις 28 Οκτωβρίου, μία εβδομάδα αργότερα. Στο διάστημα αυτό δεν είχε επικοινωνήσει με τους οικείους της, το κινητό της παρέμενε απενεργοποιημένο και δεν εμφανίστηκε σε σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού, ενώ το αυτοκίνητό της είχε μείνει εγκαταλελειμμένο σε συγκεκριμένο σημείο στη Λεμεσό. Στην κατοικία της, ο σκύλος της εντοπίστηκε μόνος και υποσιτισμένος, με τα γαβγίσματά του να έχουν προκαλέσει την ανησυχία των γειτόνων. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η Όλγα τον έπαιρνε συνεχώς μαζί της και δεν συνήθιζε να τον αφήνει μόνο, πόσω μάλλον για ημέρες.

Το στοιχείο αυτό αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σημαντικό από τους ανακριτές. Πριν ακόμη εντοπιστεί η σορός, ο ανακριτής αναφέρθηκε στο δικαστήριο στην κατάσταση του ζώου και στις συνήθειες της Όλγας, εξηγώντας ότι, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ευρήματα, υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις πως η 61χρονη δεν βρισκόταν πλέον στη ζωή και είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Οι απαιτήσεις για χρήματα

Η 61χρονη διατηρούσε σχέση με τον 43χρονο τους τελευταίους περίπου πέντε μήνες, ενώ κατά τη διερεύνηση της εξαφάνισής της προέκυψαν πληροφορίες για επίμονες οικονομικές απαιτήσεις του, με αφορμή ένα υποτιθέμενο χρέος από τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε η Αστυνομία στο δικαστήριο, ο δικηγόρος της, επικαλούμενος ενημέρωση από τον γιο της, ανέφερε ότι ο 43χρονος της ζητούσε 60.000 έως 70.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι ευθυνόταν για τροχαίο και ότι ο άλλος οδηγός απαιτούσε αποζημίωση. Από τον έλεγχο στα αστυνομικά συστήματα, ωστόσο, δεν εντοπίστηκε καταχώρηση για εμπλοκή του σε τέτοιο δυστύχημα. Ο ίδιος παραδέχθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι είπε ψέματα για τις οικονομικές απαιτήσεις προκειμένου να της αποσπάσει χρήματα, υποστηρίζοντας όμως ότι το ποσό που ζητούσε ήταν 15.000 έως 20.000 ευρώ. Παραδέχθηκε επίσης ότι το περιδέραιο που της είχε χαρίσει ήταν ψεύτικο και ότι κατασκεύασε πλαστό πιστοποιητικό αυθεντικότητας, παρουσιάζοντάς το ως κόσμημα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όπως ισχυρίστηκε, όταν η Όλγα αρνήθηκε να του δώσει χρήματα, του επέστρεψε το περιδέραιο για να το πωλήσει.

Η τελευταία συνάντηση

Πριν από την ομολογία, ο 43χρονος παραδεχόταν ότι συναντήθηκε με την Όλγα στις 21 Οκτωβρίου στη Λινόπετρα, όπου εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, και ότι πήγαν μαζί στην οικία του. Ισχυριζόταν, όμως, ότι αργότερα την επέστρεψε στο όχημά της και ότι του είχε αναφέρει πως θα επισκεπτόταν τις κατεχόμενες περιοχές με φίλη της. Οι έλεγχοι της Αστυνομίας δεν κατέδειξαν τέτοια μετάβαση ούτε αναχώρησή της από τη Δημοκρατία, ενώ οι ανακριτές διαπίστωναν αντιφάσεις στα λεγόμενά του. Παράλληλα, γείτονας του 43χρονου ανέφερε ότι κατά τις προηγούμενες ημέρες είχε ακούσει γυναικεία κραυγή από την οικία του, χωρίς να μπορεί να προσδιορίσει την ημερομηνία. Άλλη μαρτυρία περιοίκου περιέγραφε όχημα που μετακινήθηκε με όπισθεν μέχρι την εξώπορτα και πρόσωπο που τοποθέτησε κάτι στον χώρο αποσκευών, πριν επιβιβαστεί και αποχωρήσει μόνο του.

Προσπάθησε να φύγει από την Κύπρο

Αξιολογώντας τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει, η Αστυνομία έθεσε τον 43χρονο υπό διακριτική παρακολούθηση, πριν προχωρήσει στη σύλληψή του. Η προγραμματισμένη αναχώρησή του από την Κύπρο αποτέλεσε ακόμη ένα στοιχείο που αξιολογήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης. Συγκεκριμένα, στις 30 Οκτωβρίου ανακόπηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας, από όπου θα ταξίδευε στη Βηρυτό, και λίγο αργότερα συνελήφθη. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι είχε αγοράσει τα αεροπορικά εισιτήρια στις 05:00 της 29ης Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης της 61χρονης.

Η ομολογία και τα τεκμήρια

Το απόγευμα του Σαββάτου ο 43χρονος αποφάσισε να μιλήσει και, σε θεληματική κατάθεση, παραδέχθηκε τη δολοφονία της Όλγας, περιγράφοντας πώς τη σκότωσε και πού έκρυψε τη σορό της. Η ομολογία ανέτρεψε τους αρχικούς ισχυρισμούς του ότι την είχε επιστρέψει στο αυτοκίνητό της μετά τη συνάντησή τους και οδήγησε τους ανακριτές στο χωράφι της στον Μονιάτη.

Παραδέχθηκε ότι σκότωσε την Όλγα χτυπώντας την επανειλημμένα με ένα σφυρί στο κεφάλι, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, τον προσέβαλε και θύμωσε. Ακολούθως άφησε τη σορό στο σπίτι του για ένα βράδυ και την επόμενη ημέρα την έβαλε στο αυτοκίνητό του και τη μετέφερε στο χωράφι της στον Μονιάτη, όπου την έκρυψε σε φρεάτιο αποχέτευσης. Το σφυρί το πέταξε πάνω σε ξύλινη πέργολα στον χώρο της οικίας του. Μετά την ομολογία, οδήγησε μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού στο κτήμα και υπέδειξε το φρεάτιο, από όπου μέλη της ΕΜΑΚ ανέσυραν τη σορό. Κατά την εξέτασή της από ιατροδικαστή διαπιστώθηκαν τραύματα στο κεφάλι. Ήδη από τις έρευνες του Σαββάτου, η ΥΠΕΓΕ είχε εντοπίσει στην οικία του σημαντικά τεκμήρια, μεταξύ των οποίων ίχνη από κηλίδες αίματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η εξέταση του οχήματός του, με το οποίο μετέφερε τη σορό στον Μονιάτη.

Το χωράφι στον Μονιάτη

Το κτήμα όπου εντοπίστηκε η Όλγα βρίσκεται στον Μονιάτη, στην περιοχή του Σαϊττά. Σύμφωνα με μαρτυρία περιοίκων που εξασφάλισε ο «Π», το αγαπούσε, το επισκεπτόταν συχνά και το περιποιείτο μαζί με εργάτες, καθώς σχεδίαζε να χτίσει εκεί σπίτι και να μετακομίσει, αναζητώντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα. Είχε ήδη φροντίσει για την παροχή νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι άνθρωποι της περιοχής τη θυμούνται από τις επισκέψεις και τις εργασίες στο χωράφι, πάντοτε μαζί με το άσπρο λαμπραντόρ της.

Την Κυριακή ο καθ’ ομολογίαν ένοχος παρουσιάστηκε ξανά στο δικαστήριο, χωρίς δικηγόρο κατόπιν δικής του επιλογής, και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση. Το σφυρί έχει εντοπιστεί και αναμένεται να παραληφθεί κατά τις έρευνες της Κυριακής, με τον ίδιο να έχει αναφέρει ότι το πέταξε πάνω σε ξύλινη πέργολα στην οικία του.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται στο όχημά του και στα τεκμήρια, ενώ αναζητούνται τραπεζικά και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, προκειμένου να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, αν κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από την 61χρονη ή να αποκτήσει πρόσβαση σε χρήματά της πριν ή μετά τη δολοφονία.