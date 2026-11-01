Περίπου 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο σε περισσότερες από 30 - ως επί το πλείστον ειρηνικές - διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της πρωτοβουλίας «Η Gen Z ρυθμίζει» για καλύτερη παιδεία, μέτρα προστασίας του κλίματος και κατάργηση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
«Η Gen Z ρυθμίζει»: 100.000 διαδηλωτές στη Γερμανία, επεισόδια και συλλήψεις σε πολλές πόλεις
Πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών χρησιμοποίησαν διαδηλωτές στη Νυρεμβέργη, στο Βερολίνο και στο Αμβούργο. Σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη περιορισμένης έκτασης επεισόδια.
Μετά το τέλος των διαδηλώσεων, σε κάποιες πόλεις ξέσπασαν περιορισμένης έκτασης επεισόδια.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ομοσπονδιακών Αστυνομικών, Αντρέας Ρόσκοπφ, δήλωσε νωρίτερα ότι «οι διαδηλώσεις της Gen Z αποδείχθηκαν πολύ ειρηνικές», διευκρίνισε ωστόσο ότι στο Αμβούργο, στην Κολωνία, στην Στουτγάρδη, στην Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο η κατάσταση κλιμακώθηκε από «αυτόνομες ομάδες» και σε κάποιες περιπτώσεις από «άτομα που φορούσαν μάσκες», με την αστυνομία να κάνει σε ορισμένες περιπτώσεις χρήση σπρέι πιπεριού και κανονιών νερού.
«Η αστυνομία παραμένει σε υψηλό επίπεδο επιφυλακής, προκειμένου να αποτρέψει τυχόν περαιτέρω ταραχές, ακόμη και αργά το βράδυ ή τη νύχτα. Συνολικά, η αστυνομία έχει την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές υλικές ζημιές», δήλωσε ο κ. Ρόσκοπφ, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι κάποιοι αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όταν μετά τη διάλυση της συγκέντρωσης στην Φρανκφούρτη, περίπου 100 άτομα «επιτέθηκαν μαζικά» στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών.
Στην Κολωνία, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η κεντρική διαδήλωση, η αστυνομία προχώρησε την τελευταία στιγμή σε ακύρωσή της, καθώς, σύμφωνα με το δίκτυο WDR, «αριστερές εξτρεμιστικές και φιλοπαλαιστινιακές ομάδες είχαν διεισδύσει στους ειρηνικούς διαδηλωτές, χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα, ενώ είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες».
Η αστυνομία διέλυσε το πλήθος με αρκετές εκατοντάδες αστυνομικούς και δύο κανόνια νερού, ενώ τουλάχιστον πέντε άτομα συνελήφθησαν.
Πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών χρησιμοποίησαν διαδηλωτές στη Νυρεμβέργη, στο Βερολίνο και στο Αμβούργο. Σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη περιορισμένης έκτασης επεισόδια.
Οι διοργανωτές εξέφρασαν πάντως την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδηλώσεις, ενώ ανακοίνωσαν ότι στις 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί νέα κινητοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.