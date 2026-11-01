Λονδίνο: Μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών που φώναζαν υπέρ της Palestine Action έξω από την αμερικανική πρεσβεία

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, οι περισσότεροι συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για εκδήλωση υποστήριξης προς απαγορευμένη οργάνωση, αδίκημα που διώκεται βάσει της βρετανικής νομοθεσίας.

Στη διαδήλωση συμμετείχαν περίπου 400 άτομα, τα οποία συγκεντρώθηκαν έξω από την αμερικανική πρεσβεία κρατώντας πλακάτ με συνθήματα κατά της γενοκτονίας στη Γάζα και υπέρ της Palestine Action.

Η αστυνομία είχε προειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι θα προχωρούσε σε συλλήψεις, επισημαίνοντας ότι οι διαδηλωτές γνώριζαν πως η δημόσια υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης συνιστά ποινικό αδίκημα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από τις 4 Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου η προσφυγή κατά της απαγόρευσης της Palestine Action.

Η απόφαση για την απαγόρευση της οργάνωσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις από διεθνείς οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικούς του ΟΗΕ και Βρετανούς νομικούς. Οι επικριτές της κάνουν λόγο για δυσανάλογη εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας, προειδοποιώντας ότι περιορίζονται η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στη διαδήλωση.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει την απαγόρευση δυσανάλογη εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι. Αντίθετα, η βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η οργάνωση έχει εμπλακεί σε σοβαρές εγκληματικές ενέργειες, μεταξύ άλλων και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές της κινητοποίησης, η οργάνωση Defend Our Juries, κατηγόρησαν την αστυνομία για μαζικές συλλήψεις, υποστηρίζοντας ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν ακόμη και άτομα που κρατούσαν λευκά πλακάτ ή βοηθούσαν άλλους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της οργάνωσης, οι συλλήψεις του Σαββάτου ανεβάζουν σε περισσότερες από 4.000 τον συνολικό αριθμό των προσαγωγών και συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο κινητοποιήσεων κατά της απαγόρευσης από τον Ιούλιο του 2025.