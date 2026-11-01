Το FBI ανέφερε το Σάββατο ότι η Βόρεια Κορέα βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance κατά την οποία εκλάπησαν κεφάλαια ύψους 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Ληστεία του αιώνα» με λεία $6,3 δισ. σε κρυπτονομίσματα: Το FBI δείχνει τη Βόρεια Κορέα πίσω από το χτύπημα στην Binance
Εν τω μεταξύ, η πλατφόρμα Binance ανακοίνωσε πως αναπλήρωσε το 90% των πόρων που εκλάπησαν. Το υπόλοιπο 10% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens) με μικρότερη ρευστότητα, κάτι που σημαίνει ότι η απόκτησή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο.
Ειδικότερα, το FBI ανέφερε πως για την ευρείας κλίμακας κυβερνοεπίθεση ευθύνονται χάκερ της ομάδας TraderTraitor που υποστηρίζεται από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Σημείωσε πως διαπίστωσε ότι μέλη της συγκεκριμένης ομάδας επιχείρησαν να μετατρέψουν κλεμμένα κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα ethereum, προβλέποντας πως θα ακολουθήσουν ανάλογες ενέργειες.
Εν τω μεταξύ, η πλατφόρμα Binance ανακοίνωσε πως αναπλήρωσε το 90% των πόρων που εκλάπησαν. Το υπόλοιπο 10% αφορά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία (tokens) με μικρότερη ρευστότητα, κάτι που σημαίνει ότι η απόκτησή τους απαιτεί περισσότερο χρόνο.
«Έχουμε αναπληρώσει το 90% των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και δεσμευόμαστε πως θα καλύψουμε το υπόλοιπο 10%. Οι χρήστες μας δεν θα επωμιστούν το οικονομικό βάρος αυτού του περιστατικού», διαβεβαίωσε ο συνδιευθύνων σύμβουλος της Binance Ρίτσαρντ Τενγκ.
Η κυβερνοεπίθεση θεωρείται από ειδικούς ως η μεγαλύτερη κλοπή κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ. Η προκαταρκτική έρευνα έδειξε ότι η παραβίαση μπορεί να άρχισε από χακαρισμένο λάπτοπ που ανήκει σε έναν από τους μηχανικούς της πλατφόρμας, δίνοντας τη δυνατότητα σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα από τα συστήματά της και να προχωρήσουν σε παράνομες αναλήψεις, σύμφωνα με την Binance.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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