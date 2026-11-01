«Μέτωπο» κατά της Meta για το δημοσιογραφικό περιεχόμενο: Καταγγελίες για δικαιώματα χωρίς άδεια και αποζημίωση

Με ανακοίνωση, που υπογράφει η πρόεδρος του Δ.Σ. των MINDS Tina Mari Flem και ο Γενικός Διευθυντής Wolfgang Nedomansky, ο διεθνής οργανισμός ζητεί την απόσυρση ή τη ριζική αναθεώρηση των όρων της ΜΕΤΑ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, τα πρακτορεία ειδήσεων και οι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης επενδύουν σημαντικούς πόρους στη συλλογή, επαλήθευση και παραγωγή αξιόπιστης ενημέρωσης. Το δημοσιογραφικό περιεχόμενο αποτελεί προστατευόμενη πνευματική ιδιοκτησία και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως υλικό ελεύθερης εμπορικής εκμετάλλευσης από τις τεχνολογικές πλατφόρμες.

Τα MINDS προειδοποιούν ότι η χρήση δημοσιογραφικού περιεχομένου, χωρίς σαφείς άδειες και δίκαιη αμοιβή υπονομεύει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, απειλεί την οικονομική βιωσιμότητα της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και αποδυναμώνει την πολυφωνία. Παράλληλα, τονίζουν ότι τα πρακτορεία ειδήσεων δεν πρέπει να υποχρεώνονται να παραχωρούν δικαιώματα επί του περιεχομένου τους, προκειμένου να διατηρούν την παρουσία τους σε πλατφόρμες που αποτελούν σημαντικά κανάλια πρόσβασης στο κοινό.

«Καμία πλατφόρμα δεν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει όρους που υπονομεύουν τα πνευματικά δικαιώματα και τα οικονομικά θεμέλια της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές σε ολόκληρο τον κόσμο πρέπει να δράσουν τώρα για να προστατεύσουν τα δικαιώματα των οργανισμών μέσων ενημέρωσης», δηλώνουν από κοινού ο Βόλφγκανγκ Νεντομάνσκι και η Τίνα Μάρι Φλεμ.

Η META έχει αναβάλει έως τις 20 Νοεμβρίου την εφαρμογή των νέων Εμπορικών Όρων της, οι οποίοι αρχικά επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου. Ωστόσο, με ανάρτηση του στο X ο εκπρόσωπος Τύπου της META αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί περαιτέρω η εφαρμογή των νέων Όρων, καθώς όπως αναφέρει «λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις των εκδοτών» και «αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στους συνεργάτες μας και δεν σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές της πολιτικής μας, χωρίς προηγουμένως να έχει πραγματοποιηθεί πλήρης διαβούλευση με τις ενώσεις και τους εκπροσώπους του κλάδου».

«Καθώς εκτιμούμε ότι η διαβούλευση ενδέχεται να παραταθεί πέραν της 20ής Νοεμβρίου, σε αυτή την περίπτωση θα αναβάλουμε την εφαρμογή των επικαιροποιημένων όρων», συμπληρώνει.

Η Meta διαχειρίζεται πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνίας, όπως το Facebook, το Instagram, το WhatsApp, το Messenger και το Threads.

Το MINDS International είναι ένας διεθνής οργανισμός, στον οποίο συμμετέχουν περισσότερα από 20 ειδησεογραφικά πρακτορεία - ανάμεσα τους και το ΑΠΕ-ΜΠΕ - από την Ευρώπη την Αμερική, την Ασία και την Αυστραλία, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και της καινοτομίας στον τομέα των ψηφιακών μέσων ενημέρωσης. Βασική αποστολή του είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών ενημέρωσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ψηφιακού κοινού και συμβάλλουν στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης σε ανεξάρτητη και αξιόπιστη ενημέρωση.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ