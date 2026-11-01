Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το Σάββατο ότι συζήτησε με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν για τις επικείμενες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ των διαπραγματευτών των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας με στόχο την ειρήνη.
O Ζελένσκι συζήτησε για τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ερντογάν
Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο θέλει να συμπεριλάβει την Ευρώπη και ενδεχομένως την Τουρκία στις συζητήσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο του.
Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο θέλει να συμπεριλάβει την Ευρώπη και ενδεχομένως την Τουρκία στις συζητήσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο του.
Ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε ώστε η Τουρκία να αυξήσει την υποστήριξή της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας καθώς η χώρα του είναι αντιμέτωπη με εντεινόμενα ρωσικά πλήγματα.
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