O Ζελένσκι συζήτησε για τις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ερντογάν

Οι συνομιλίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, δήλωσε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι το Κίεβο θέλει να συμπεριλάβει την Ευρώπη και ενδεχομένως την Τουρκία στις συζητήσεις για το πώς θα τερματιστεί ο πόλεμος, ο οποίος διανύει τον πέμπτο χρόνο του.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε επίσης ότι συμφώνησε ώστε η Τουρκία να αυξήσει την υποστήριξή της στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας καθώς η χώρα του είναι αντιμέτωπη με εντεινόμενα ρωσικά πλήγματα.