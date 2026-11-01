G20: Οι ΗΠΑ ζητούν να μη χρησιμοποιούνται τα τρόφιμα ως «όπλο» οικονομικού και πολιτικού εκβιασμού

"Είναι σημαντικό η διεθνής κοινότητα να συμφωνήσει στην αναγνώριση ότι το εμπόριο των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέσο οικονομικού ή πολιτικού εξαναγκασμού", δήλωσε η αμερικανική προεδρία της G20 σε ανακοίνωση που εκδόθηκε στο τέλος των διήμερων συζητήσεων στην Ατλάντα, στον νότο της χώρας.

Ενημερώνοντας τους δημοσιογράφους για τις συζητήσεις αυτές, ειδικότερα για την επισιτιστική ασφάλεια, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τόνισε "ότι είμαστε τουλάχιστον στο ίδιο μήκος κύματος όσον αφορά τον στόχο μας και την πεποίθησή μας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα" που επιδεινώνεται κυρίως από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν.

Ωστόσο, πρόσθεσε: "δεν μπορώ να πω ότι συμφωνούμε ως προς τον τρόπο επίλυσής του".

"Όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αλλά προφανώς μένει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί μία συλλογική συμφωνία για τις λύσεις", δήλωσε.

Η G20 απαρτίζεται από τις μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, αλλά εμφανίζεται διχασμένη εν μέσω των πολέμων στην Ουκρανία, στο Ιράν και φόβων για μια ενεργειακή κρίση.

Η κυβέρνηση Τραμπ εκτιμά ότι η Ομάδα των Είκοσι έχει απομακρυνθεί από τους αρχικούς της στόχους και επιδίωξε να την "επαναπροσανατολίσει" προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η παγκόσμια ασφάλεια και η οικονομική ευημερία είναι "άρρηκτα συνδεδεμένες".

Στην Ατλάντα, οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως σε προκλήσεις που σχετίζονται με την ενέργεια, την εφοδιαστική αλυσίδα και με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας που παρεμποδίζεται κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η συνάντηση επρόκειτο να προετοιμάσει το έδαφος ενόψει της συνόδου κορυφής της G20 στα μέσα Δεκεμβρίου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα φιλοξενήσει στο ιδιωτικό του θέρετρο με τα γήπεδα γκολφ κοντά στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Η G20 ολοκληρώθηκε με μια πινελιά αθλητικής διπλωματίας, μακριά από τον Τύπο. Οι Υπουργοί προσκλήθηκαν το απόγευμα να παρακολουθήσουν έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου μεταξύ δύο γνωστών πανεπιστημιακών ομάδων: των Florida Gators, στην οποία παίζει ο γιος του Ρούμπιο, και των Georgia Bulldogs.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ