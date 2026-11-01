Η αραβική Κοινή Λίστα δηλώνει ανοιχτή σε στήριξη κυβέρνησης Άιζενκοτ υπό όρους

Σε συνέντευξή τους στο ιορδανικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μάμλακα, οι νεοεκλεγέντες βουλευτές της Κνέσετ Μπακρ Αουάντα και Χασάν αλ-Νασάρα δήλωσαν ότι δεν υπήρξε επίσημη επικοινωνία από τον Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Αουάντα ανέφερε ότι βασική προεκλογική δέσμευση της Κοινής Λίστας είναι η ανατροπή της κυβέρνησης Νετανιάχου. Επισήμανε, ωστόσο, ότι ο Άιζενκοτ αντιμετωπίζει εσωτερικές διαφωνίες στο στρατόπεδό του για τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα.

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τις τέσσερις προϋποθέσεις που έθεσε ο Άιζενκοτ για τη συμμετοχή της Κοινής Λίστας σε κυβερνητικό συνασπισμό και ζήτησε να αποσυρθούν. Όπως υποστήριξε, οι όροι περιθωριοποιούν τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ.

Οι προϋποθέσεις του Άιζενκοτ είναι η αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού, δημοκρατικού και φιλελεύθερου κράτους, η προσήλωση στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η υποχρέωση παροχής στρατιωτικής, εθνικής ή κοινωνικής υπηρεσίας και η αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, με δέσμευση για εξάλειψη της στρατιωτικής και κυβερνητικής ισχύος της στη Γάζα.

Ο αλ-Νασάρα δήλωσε ότι υπάρχει δυνατότητα να προσφέρει η Κοινή Λίστα κοινοβουλευτικό «δίκτυο ασφαλείας» σε μια νέα κυβέρνηση, χωρίς να συμμετέχει κατ’ ανάγκη στον συνασπισμό, εφόσον ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα της αραβικής κοινότητας.

Πρόσθεσε ότι η Κοινή Λίστα δεν επιθυμεί νέες εκλογές, αλλά δεν φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Αναφερόμενος στις καταγγελίες περί ξένης χρηματοδότησης της εκστρατείας για την κινητοποίηση Αράβων ψηφοφόρων, ο Αουάντα τις χαρακτήρισε μέρος επικοινωνιακής εκστρατείας της ακροδεξιάς, με στόχο να αμφισβητηθεί η νομιμοποίηση της αραβικής ψήφου.

Πηγή: ΚΥΠΕ