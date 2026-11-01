Ανοιχτό αφήνουν εκπρόσωποι της αραβικής Κοινής Λίστας το ενδεχόμενο στήριξης κυβέρνησης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, θέτοντας όρους που συγκρούονται με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης.
Η αραβική Κοινή Λίστα δηλώνει ανοιχτή σε στήριξη κυβέρνησης Άιζενκοτ υπό όρους
Οι εκπρόσωποι της αραβικής Κοινής Λίστας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο στήριξης κυβέρνησης υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ, ζητώντας την απόσυρση των τεσσάρων προϋποθέσεων που έχει θέσει.
Σε συνέντευξή τους στο ιορδανικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μάμλακα, οι νεοεκλεγέντες βουλευτές της Κνέσετ Μπακρ Αουάντα και Χασάν αλ-Νασάρα δήλωσαν ότι δεν υπήρξε επίσημη επικοινωνία από τον Άιζενκοτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.
Ο Αουάντα ανέφερε ότι βασική προεκλογική δέσμευση της Κοινής Λίστας είναι η ανατροπή της κυβέρνησης Νετανιάχου. Επισήμανε, ωστόσο, ότι ο Άιζενκοτ αντιμετωπίζει εσωτερικές διαφωνίες στο στρατόπεδό του για τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα.
Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά τις τέσσερις προϋποθέσεις που έθεσε ο Άιζενκοτ για τη συμμετοχή της Κοινής Λίστας σε κυβερνητικό συνασπισμό και ζήτησε να αποσυρθούν. Όπως υποστήριξε, οι όροι περιθωριοποιούν τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ.
Οι προϋποθέσεις του Άιζενκοτ είναι η αναγνώριση του Ισραήλ ως εβραϊκού, δημοκρατικού και φιλελεύθερου κράτους, η προσήλωση στη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, η υποχρέωση παροχής στρατιωτικής, εθνικής ή κοινωνικής υπηρεσίας και η αναγνώριση της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης, με δέσμευση για εξάλειψη της στρατιωτικής και κυβερνητικής ισχύος της στη Γάζα.
Ο αλ-Νασάρα δήλωσε ότι υπάρχει δυνατότητα να προσφέρει η Κοινή Λίστα κοινοβουλευτικό «δίκτυο ασφαλείας» σε μια νέα κυβέρνηση, χωρίς να συμμετέχει κατ’ ανάγκη στον συνασπισμό, εφόσον ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα της αραβικής κοινότητας.
Πρόσθεσε ότι η Κοινή Λίστα δεν επιθυμεί νέες εκλογές, αλλά δεν φοβάται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Αναφερόμενος στις καταγγελίες περί ξένης χρηματοδότησης της εκστρατείας για την κινητοποίηση Αράβων ψηφοφόρων, ο Αουάντα τις χαρακτήρισε μέρος επικοινωνιακής εκστρατείας της ακροδεξιάς, με στόχο να αμφισβητηθεί η νομιμοποίηση της αραβικής ψήφου.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.