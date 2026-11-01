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Διεθνή

Ο Πούτιν θα απαντούσε σε τηλεφώνημα του Ζελένσκι, λέει σύμβουλος του Κρεμλίνου

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν αρνήθηκε ποτέ συνομιλίες και ότι ο αρχικός γύρος διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία θα πρέπει να γίνει σε τριμερές σχήμα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα απαντούσε αν τον καλούσε ο Ουκρανός ομόλογός του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς δεν έχει αρνηθεί ποτέ συνομιλίες, δήλωσε την Κυριακή ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, σύμφωνα με το Interfax.

«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», είπε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Ρωσίας, των ΗΠΑ και του Κιέβου.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία θεωρεί ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, απάντησε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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