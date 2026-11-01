Ο Πούτιν θα απαντούσε σε τηλεφώνημα του Ζελένσκι, λέει σύμβουλος του Κρεμλίνου

«Πιστεύω πως θα απαντούσε, φυσικά. Ο Πούτιν ουδέποτε αρνήθηκε συνομιλίες», είπε ο Ουσακόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο Ουσακόφ πρόσθεσε ότι ο αρχικός γύρος ενδεχόμενων συνομιλιών για την Ουκρανία θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα, με τη συμμετοχή της Ρωσίας, των ΗΠΑ και του Κιέβου.

Ερωτηθείς αν η Ρωσία θεωρεί ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, απάντησε: «Έχουμε επαφές εργασίας με τους Αμερικανούς. Ως εκ τούτου είναι λογικό, φυσικά, ότι τουλάχιστον ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να διεξαχθεί σε τριμερές σχήμα».

Πηγή: ΚΥΠΕ