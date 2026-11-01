Οκτώ νεκροί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας

Η Πολιτική Προστασία, υπηρεσία που λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χαν Γιούνις και τρεις στην πόλη της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο «έναν τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του θύλακα και «πολλούς άλλους» στο βόρειο, προσθέτοντας ότι «εξετάζονται τα αποτελέσματα».

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και επαναλαμβάνει τις επιθέσεις, κατά παράβαση της εκεχειρίας που εφαρμόστηκε πριν από έναν χρόνο. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις. Η Χαμάς αρνείται τους ισχυρισμούς και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την ειρηνευτική συμφωνία.

Πηγή: ΚΥΠΕ