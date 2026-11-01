Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί και πέντε Παλαιστίνιοι αστυνομικοί, σκοτώθηκαν την Κυριακή σε σειρά αεροπορικών επιδρομών του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ιατρικές και νοσοκομειακές πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα.
Οκτώ νεκροί σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας
Φωτογραφία αρχείου από τη Δυτική Όχθη
Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χαν Γιούνις και τρεις στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.
Η Πολιτική Προστασία, υπηρεσία που λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Χαν Γιούνις και τρεις στην πόλη της Γάζας.
Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι οι επιδρομές είχαν στόχο «έναν τρομοκράτη» στο νότιο τμήμα του θύλακα και «πολλούς άλλους» στο βόρειο, προσθέτοντας ότι «εξετάζονται τα αποτελέσματα».
Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς επανεξοπλίζεται και επαναλαμβάνει τις επιθέσεις, κατά παράβαση της εκεχειρίας που εφαρμόστηκε πριν από έναν χρόνο. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις. Η Χαμάς αρνείται τους ισχυρισμούς και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την ειρηνευτική συμφωνία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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