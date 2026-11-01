Κίνα: Ενισχύεται η εποπτεία των κομματικών αξιωματούχων για αύξηση της εσωτερικής πειθαρχίας

Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την πίστη στο κόμμα, διεύρυνση της μελέτης της ιστορίας του κόμματος και του έθνους, καθώς και στενότερη παρακολούθηση των στελεχών σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Προβλέπεται, επίσης, αυστηρότερος έλεγχος των προσωπικών δηλώσεων των αξιωματούχων.

Οι αρχές θα εξετάζουν περιπτώσεις στις οποίες τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία και οι δαπάνες φαίνεται να υπερβαίνουν το κανονικό εισόδημα. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η εποπτεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν σύζυγοι ανώτερων αξιωματούχων, τα παιδιά τους και οι σύζυγοι των παιδιών τους, μετέδωσε το Xinhua.

Πηγή: ΚΥΠΕ