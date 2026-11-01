Μέτρα για την αυστηρότερη εφαρμογή της εσωτερικής πειθαρχίας υιοθέτησε το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, σύμφωνα με το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua (Νέα Κίνα), το οποίο μετέδωσε την είδηση την Κυριακή.
Κίνα: Ενισχύεται η εποπτεία των κομματικών αξιωματούχων για αύξηση της εσωτερικής πειθαρχίας
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εντείνει την εσωτερική πειθαρχία, με περισσότερη εκπαίδευση για την πίστη στο κόμμα και αυστηρότερο έλεγχο των αξιωματούχων.
Οι αποφάσεις περιλαμβάνουν ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την πίστη στο κόμμα, διεύρυνση της μελέτης της ιστορίας του κόμματος και του έθνους, καθώς και στενότερη παρακολούθηση των στελεχών σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. Προβλέπεται, επίσης, αυστηρότερος έλεγχος των προσωπικών δηλώσεων των αξιωματούχων.
Οι αρχές θα εξετάζουν περιπτώσεις στις οποίες τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία και οι δαπάνες φαίνεται να υπερβαίνουν το κανονικό εισόδημα. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η εποπτεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν σύζυγοι ανώτερων αξιωματούχων, τα παιδιά τους και οι σύζυγοι των παιδιών τους, μετέδωσε το Xinhua.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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