Μπροστά σε μια ασυνήθιστη φορολογική επιλογή βρίσκονται οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνιας, οι οποίοι καλούνται την Τρίτη να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί εφάπαξ φόρος 5% στην περιουσία των δισεκατομμυριούχων που υπάγονται στη σχετική ρύθμιση.
Η Καλιφόρνια ψηφίζει για επιβολή φόρου 5% σε 250 δισεκατομμυριούχους για να ενισχύσει τη δημόσια υγεία
Μια πρωτοποριακή φορολογική πρόταση, που στοχεύει τις μεγαλύτερες περιουσίες της Καλιφόρνιας, περιλαμβάνεται στα δημοψηφίσματα που διεξάγονται παράλληλα με τις ενδιάμεσες εκλογές.
Σύμφωνα με το Reuters, η πρόταση, γνωστή ως Proposition 40, αφορά περίπου 250 δισεκατομμυριούχους στην πολυπληθέστερη αμερικανική πολιτεία και προβλέπει φορολόγηση επί της παγκόσμιας περιουσίας τους.
Εφόσον εγκριθεί, θα αποτελέσει μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις στη φορολόγηση των εξαιρετικά μεγάλων περιουσιών διεθνώς.
Το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προορίζεται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υγειονομικής περίθαλψης, σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τα δημόσια οικονομικά και τις υπηρεσίες υγείας.
Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα τοπικών δημοψηφισμάτων που διεξάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες παράλληλα με τις εκλογές για το Κογκρέσο.
Συνολικά, οι ψηφοφόροι σε περισσότερες από 36 πολιτείες καλούνται να αποφασίσουν για περίπου 150 νομοθετικές και συνταγματικές προτάσεις.
Μεταξύ των ζητημάτων περιλαμβάνονται τα δικαιώματα στην άμβλωση, οι προϋποθέσεις συμμετοχής τρανς αθλητών σε γυναικείες ομάδες και οι κανόνες ταυτοποίησης των ψηφοφόρων.
Το αποτέλεσμα στην Καλιφόρνια αναμένεται να προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η πρόταση θέτει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και τη χρηματοδότηση δημόσιων υπηρεσιών.
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