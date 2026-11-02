Αντιμέτωπος με ένα κύμα κοινοβουλευτικών ερευνών ενδέχεται να βρεθεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης 3 Νοεμβρίου.
Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Με κοινοβουλευτικές έρευνες απειλείται ο Τραμπ αν χάσει την πλειοψηφία στο Κογκρέσο
Οι Δημοκρατικοί προετοιμάζουν κοινοβουλευτικές έρευνες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ, τη μεταναστευτική πολιτική και τον πόλεμο με το Ιράν. Ο Λευκός Οίκος επεξεργάζεται ήδη σχέδια για να συνεχίσει να κυβερνά ακόμη και χωρίς την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.
Σύμφωνα με το Reuters, στελέχη των Δημοκρατικών έχουν ήδη επεξεργαστεί σχέδια για την έναρξη ερευνών που θα μπορούσαν να θέσουν υπό εξέταση τη λειτουργία της κυβέρνησης, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ, την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής και τους χειρισμούς της Ουάσινγκτον στον πόλεμο με το Ιράν.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις εξουσίες που θα αποκτούσαν οι Δημοκρατικοί εάν εξασφάλιζαν την πλειοψηφία σε ένα από τα δύο νομοθετικά σώματα. Θα μπορούσαν να αναλάβουν τον έλεγχο κοινοβουλευτικών επιτροπών, να καλέσουν αξιωματούχους σε ακροάσεις και να απαιτήσουν την προσκόμιση εγγράφων μέσω κλητεύσεων.
Στο επίκεντρο πιθανών ερευνών βρίσκονται επίσης επιχειρήσεις και χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που συνδέονται με τον επιχειρηματικό κύκλο του Αμερικανού προέδρου, καθώς και δωρητές που έχουν χρηματοδοτήσει έργα και πρωτοβουλίες του.
Προετοιμάζεται ήδη ο Λευκός Οίκος
Η προοπτική απώλειας της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας έχει κινητοποιήσει και τον Λευκό Οίκο.
Όπως αποκάλυψε το Reuters την 1η Νοεμβρίου, στενοί συνεργάτες του Τραμπ επεξεργάζονται εδώ και μήνες σχέδια που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει να εφαρμόζει βασικές πολιτικές του μέσω εκτελεστικών αποφάσεων, ακόμη και εάν το Κογκρέσο περάσει στον έλεγχο των Δημοκρατικών.
Οι σχεδιασμοί καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τη μετανάστευση, τους δασμούς, τη στέγαση και τις ομοσπονδιακές δαπάνες.
Παράλληλα, νομικοί σύμβουλοι του Λευκού Οίκου προετοιμάζουν κυβερνητικά στελέχη για το ενδεχόμενο κοινοβουλευτικών ερευνών, αιτημάτων για παράδοση εγγράφων και κλητεύσεων για κατάθεση.
Τι αλλάζει εάν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί
Για να ανατρέψουν τις σημερινές ισορροπίες, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τεσσάρων στη Γερουσία.
Εάν αποκτήσουν τον έλεγχο μόνο της Βουλής, θα μπορούν να ξεκινήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες και να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση, αλλά θα αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην προώθηση της νομοθετικής τους ατζέντας.
Εάν εξασφαλίσουν και τη Γερουσία, θα αποκτήσουν πρόσθετες δυνατότητες ελέγχου, καθώς το συγκεκριμένο σώμα εγκρίνει τους διορισμούς δικαστών, υπουργών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων.
Σε κάθε περίπτωση, ο Τραμπ θα διατηρήσει το δικαίωμα άσκησης προεδρικού βέτο, καθώς και σημαντικές εκτελεστικές αρμοδιότητες.
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