ΗΠΑ: Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος ξόδεψε πάνω από 100 εκατ. δολάρια για να γίνει κυβερνήτης της Τζόρτζια

Σύμφωνα με το Reuters, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας του τομέα της υγείας επιχειρεί να διατηρήσει την πολιτεία υπό ρεπουμπλικανική διοίκηση, διαδεχόμενος τον απερχόμενο κυβερνήτη Μπράιαν Κεμπ.

Απέναντί του βρίσκεται η Δημοκρατική Κίσα Λανς Μπότομς, πρώην δήμαρχος της Ατλάντα, η οποία διεκδικεί να γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα εκλεγεί κυβερνήτης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μια ενδεχόμενη εκλογή της θα σηματοδοτούσε επίσης την πρώτη νίκη υποψηφίου των Δημοκρατικών στη θέση του κυβερνήτη της Τζόρτζια έπειτα από περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα.

Ο Τζάκσον έχει ευθυγραμμιστεί σε μεγάλο βαθμό με την πολιτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ η Μπότομς επιχειρεί να κινητοποιήσει τον συνασπισμό ψηφοφόρων που είχε συμβάλει στη νίκη του Τζο Μπάιντεν στην πολιτεία το 2020.

Η πρώην δήμαρχος απέκτησε εθνική αναγνωρισιμότητα κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2020 και της πανδημίας, όταν βρισκόταν στο τιμόνι της μεγαλύτερης πόλης της Τζόρτζια.

Η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, καθώς η Τζόρτζια συγκαταλέγεται στις πολιτείες που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις πολιτικές ισορροπίες των ΗΠΑ.