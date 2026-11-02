Ποια είναι η Ιλιάνα Γιότοβα, η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται πρόεδρος της Βουλγαρίας - Η πρώην δημοσιογράφος που επιδιώκει διάλογο με τη Μόσχα

Η Ιλιάνα Γιότοβα είναι η νικήτρια του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, επικρατώντας του φιλοδυτικού υποψηφίου Αντρέι Γκιούροφ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, η Γιότοβα εξασφάλισε το 57,6% των ψήφων, έναντι 39,5% του αντιπάλου της, ο οποίος αναγνώρισε την ήττα του.

Η επικράτησή της έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς γίνεται η πρώτη γυναίκα που εκλέγεται απευθείας στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας. Παράλληλα, αποτελεί σημαντική πολιτική εξέλιξη για τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ, του οποίου υπήρξε στενή συνεργάτιδα για σχεδόν μία δεκαετία.

Από τη δημοσιογραφία στην κορυφή της πολιτικής

Η Ιλιάνα Γιότοβα γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1964 και έχει διαγράψει μακρά πορεία τόσο στη δημοσιογραφία όσο και στην πολιτική.

Σπούδασε βουλγαρική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Στρασβούργου.

Η επαγγελματική της σταδιοδρομία ξεκίνησε στη Βουλγαρική Εθνική Τηλεόραση, όπου εργάστηκε από το 1990 έως το 1997 ως δημοσιογράφος, συντάκτρια και παρουσιάστρια ειδήσεων, φτάνοντας μέχρι τη διεύθυνση ειδήσεων.

Στη συνέχεια μεταπήδησε στην πολιτική επικοινωνία, αναλαμβάνοντας τη διεύθυνση του γραφείου Τύπου του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, θέση στην οποία παρέμεινε από το 1997 έως το 2007.

Το 2005 εξελέγη βουλευτής, ενώ το 2007 μετακινήθηκε στις Βρυξέλλες ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Κατά τη δεκαετή παρουσία της στο Ευρωκοινοβούλιο ασχολήθηκε με ζητήματα εσωτερικής ασφάλειας, μετανάστευσης, προστασίας προσωπικών δεδομένων, οργανωμένου εγκλήματος και περιφερειακής ανάπτυξης. Διετέλεσε επίσης αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

Η ευρωπαϊκή της εμπειρία αποτελεί σημαντικό στοιχείο της πολιτικής της ταυτότητας, παρότι οι σημερινές θέσεις της για τη Ρωσία διαφοροποιούνται από την κυρίαρχη προσέγγιση αρκετών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η στενή σχέση με τον Ρούμεν Ράντεφ

Καθοριστική για την πολιτική της εξέλιξη υπήρξε η συνεργασία με τον Ρούμεν Ράντεφ.

Το 2016 εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλγαρίας στο πλευρό του, ενώ το 2021 οι δύο επανεξελέγησαν για δεύτερη θητεία.

Τον Ιανουάριο του 2026, όταν ο Ράντεφ παραιτήθηκε από την προεδρία για να διεκδικήσει ενεργότερο ρόλο στην κυβερνητική πολιτική, η Γιότοβα ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η μετέπειτα εκλογική νίκη του κόμματος «Προοδευτική Βουλγαρία», που ίδρυσε ο Ράντεφ, του εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία 131 εδρών σε σύνολο 240.

Η νίκη της Γιότοβα στις προεδρικές εκλογές σημαίνει πλέον ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η προεδρία βρίσκονται υπό την πολιτική επιρροή του ίδιου στρατοπέδου.

Όπως επισημαίνει το Associated Press, αυτή η συγκέντρωση πολιτικής ισχύος προκαλεί ερωτήματα σε αναλυτές για την αποτελεσματικότητα των θεσμικών ελέγχων και ισορροπιών.

Η στάση της απέναντι στη Ρωσία και την Ουκρανία

Η εξωτερική πολιτική αποτέλεσε ένα από τα βασικά πεδία αντιπαράθεσης στις προεδρικές εκλογές, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η Γιότοβα έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η σύγκρουση δεν μπορεί να επιλυθεί στρατιωτικά, τάσσεται κατά της περαιτέρω παροχής βουλγαρικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο και ζητεί διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Κατά την προεκλογική περίοδο παρουσίασε τον εαυτό της ως υποψήφια που επιδιώκει την ειρήνη, προωθώντας την ιδέα μιας διεθνούς συμμαχίας με επίκεντρο τη διπλωματία.

Οι θέσεις αυτές έχουν οδηγήσει διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως οι Financial Times και το Reuters, να την περιγράφουν ως πολιτικό φιλικά διακείμενη προς τη Ρωσία.

Αντίθετα, ο αντίπαλός της, Αντρέι Γκιούροφ, ο οποίος είχε διατελέσει υπηρεσιακός πρωθυπουργός, υποστήριζε στενότερη συνεργασία με τους δυτικούς εταίρους της Βουλγαρίας και συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία.

Η αντιπαράθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η Βουλγαρία είναι μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ και βρίσκεται στη δυτική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, σε μια περιοχή που επηρεάζεται άμεσα από τις συνέπειες του πολέμου.

Παρά την προσέγγισή της προς τη Μόσχα, η Γιότοβα δεν έχει θέσει υπό αμφισβήτηση τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Αντιθέτως, έχει υποστηρίξει τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των σχέσεων με τη Ρωσία.

Η χαμηλή συμμετοχή και η επόμενη ημέρα

Ένα από τα χαρακτηριστικά της αναμέτρησης ήταν η ιδιαίτερα χαμηλή συμμετοχή. Σύμφωνα με το βουλγαρικό δημόσιο ραδιόφωνο, η προσέλευση κυμάνθηκε περίπου στο 27%, στοιχείο που αναδεικνύει το ζήτημα της αποχής και της περιορισμένης εκλογικής κινητοποίησης.

Η Γιότοβα επικράτησε στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, ενώ ο Γκιούροφ κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις μεταξύ των Βουλγάρων που ψήφισαν στο εξωτερικό.

Μετά την εκλογική της νίκη, η νέα Πρόεδρος έδωσε έμφαση στην ανάγκη εθνικής συνεννόησης, στον διάλογο και στην ενίσχυση των θεσμών.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τη συνεχάρη, εκφράζοντας την προσδοκία για συνέχιση της συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας, άμυνας, ανταγωνιστικότητας και ενεργειακής ανεξαρτησίας.

Αν και το αξίωμα του Προέδρου στη Βουλγαρία έχει κυρίως θεσμικό χαρακτήρα, περιλαμβάνει σημαντικές αρμοδιότητες, όπως η δυνατότητα άσκησης βέτο σε νομοθετήματα, η εκπροσώπηση του κράτους και ο ρόλος του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων.

Η Γιότοβα αναμένεται να ορκιστεί στις 22 Ιανουαρίου 2027 για πενταετή θητεία, έχοντας επιλέξει ως αντιπρόεδρό της τον Κίριλ Βάλτσεφ, πρώην επικεφαλής του Βουλγαρικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Το αποτέλεσμα διατηρεί την προεδρία στο πολιτικό στρατόπεδο του Ράντεφ και ενισχύει τη σημασία των επιλογών της βουλγαρικής ηγεσίας για τις σχέσεις με τη Ρωσία, τη στάση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη θέση της χώρας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγές: Reuters, Associated Press και BNR