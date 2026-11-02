Βουλγαρία: Kερδίζει τις προεδρικές εκλογές η Ιλιάνα Γιότοβα, υποστηρίκτρια του διαλόγου με τη Μόσχα

Με ποσοστό μεταξύ 57,4% και 58,2% των ψήφων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις διαφόρων ινστιτούτων δημοσκοπήσεων, η Γιότοβα προηγείται σημαντικά έναντι του αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ, πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού που υποστηρίχτηκε από τη φιλοδυτική αντιπολίτευση, ο οποίος έλαβε ποσοστό μεταξύ 38,6% και 39,6%.

"Κάναμε μια θετική προεκλογική εκστρατεία από την πρώτη κιόλας στιγμή, χωρίς να προβούμε στην παραμικρή επίθεση, ούτε να καταφύγουμε σε ρητορική μίσους ή διχασμού", δήλωσε η Γιότοβα το βράδυ της Κυριακής, χαμογελώντας και έχοντας δίπλα της την ομάδα της και τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ.

Δήλωσε επίσης ότι οι ψηφοφόροι κατάλαβαν το μήνυμά της, το οποίο επικεντρώθηκε στα "εισοδήματα, την ειρήνη και τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν", ενώ ο Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε ότι οι Βούλγαροι επέλεξαν "μια σταθερή και ξεκάθαρη προοπτική" έπειτα από μια περίοδο πολιτικής αστάθειας που σημαδεύτηκε από οκτώ κοινοβουλευτικές εκλογικές αναμετρήσεις από το 2021.

Από την πλευρά του, ο Αντρέι Γκιούροφ δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι αποδέχεται "τα αποτελέσματα ως έχουν". "Τα καλύτερα έρχονται και έχουμε βάλει γερά θεμέλια πάνω στα οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κοινωνιολόγο Μποριάνα Ντιμιτρόβα, του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων Alpha Research, η Γιότοβα έπεισε επειδή παρουσιάστηκε ως "πρόεδρος της ειρήνης", καθώς η ψηφοφορία διεξήχθη σε ένα κλίμα ανησυχίας για την ασφάλεια, έπειτα από σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα, τελευταία επίπτωση του πολέμου στη γειτονική Ουκρανία.

"Εθνικό συμφέρον"

Αφού άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα σε ένα λύκειο της Σόφιας, η 62χρονη Γιότοβα τάχθηκε υπέρ μιας Βουλγαρίας που να είναι ένα "ισχυρό κράτος στους κόλπους μιας ισχυρής Ευρώπης", υποστηρίζοντας μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που βασίζεται στο "εθνικό συμφέρον", παρότι η ίδια δεν αμφισβητεί τη θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής τηλεμαχίας την Πέμπτη, επανέλαβε ότι η ειρήνη στην Ουκρανία "μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων".

Από την πλευρά του, ο 50χρονος Γκιούροφ υποστήριξε ότι "η Ρωσία πρέπει να τερματίσει την επιθετικότητά της ώστε να μπορέσουν να γίνουν τα επόμενα βήματα".

"Ας κατονομάσουμε τη χώρα από την οποία προέρχονται οι απειλές", πρόσθεσε, κατηγορώντας την Γιότοβα γιατί δεν επέκρινε ευθέως τη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ