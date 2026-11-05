Ιράν: Στις φλόγες δύο δεξαμενόπλοια και ρυμουλκό στα Στενά του Ορμούζ

Κατά την ανακοίνωση, ένα πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε νάρκη ενώ διέπλεε νότια διαδρομή των Στενών. Ένα δεύτερο, υπερδεξαμενόπλοιο, πήρε φωτιά καθώς έβγαινε από τη διαδρομή στο ανατολικό τμήμα της θαλάσσιας οδού.

Ρυμουλκό που πλησίασε το δεύτερο πλοίο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες.

Πηγή: ΚΥΠΕ