Δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό τυλίχθηκαν στις φλόγες σε ξεχωριστά περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν την Πέμπτη. Όπως ανέφεραν, τα πλοία επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν μη εγκεκριμένες διαδρομές.
Ιράν: Στις φλόγες δύο δεξαμενόπλοια και ρυμουλκό στα Στενά του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι τα πλοία επιχείρησαν να περάσουν από μη εγκεκριμένες διαδρομές. Ένα δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη, ενώ άλλο και ρυμουλκό πήραν φωτιά.
Κατά την ανακοίνωση, ένα πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε νάρκη ενώ διέπλεε νότια διαδρομή των Στενών. Ένα δεύτερο, υπερδεξαμενόπλοιο, πήρε φωτιά καθώς έβγαινε από τη διαδρομή στο ανατολικό τμήμα της θαλάσσιας οδού.
Ρυμουλκό που πλησίασε το δεύτερο πλοίο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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