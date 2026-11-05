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Διεθνή

Ιράν: Στις φλόγες δύο δεξαμενόπλοια και ρυμουλκό στα Στενά του Ορμούζ

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Οι Φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι τα πλοία επιχείρησαν να περάσουν από μη εγκεκριμένες διαδρομές. Ένα δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη, ενώ άλλο και ρυμουλκό πήραν φωτιά.

Δύο πετρελαιοφόρα και ένα ρυμουλκό τυλίχθηκαν στις φλόγες σε ξεχωριστά περιστατικά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν την Πέμπτη. Όπως ανέφεραν, τα πλοία επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν μη εγκεκριμένες διαδρομές.

Κατά την ανακοίνωση, ένα πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε νάρκη ενώ διέπλεε νότια διαδρομή των Στενών. Ένα δεύτερο, υπερδεξαμενόπλοιο, πήρε φωτιά καθώς έβγαινε από τη διαδρομή στο ανατολικό τμήμα της θαλάσσιας οδού.

Ρυμουλκό που πλησίασε το δεύτερο πλοίο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς τυλίχθηκε επίσης στις φλόγες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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