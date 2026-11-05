Μυστήριο με τον θάνατο υπουργού στη Γερμανία: Βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο του Βερολίνου

Όπως μεταδίδει η Deutsche Welle (DW), ο 55χρονος πολιτικός, ο οποίος ήταν επίσης πρόεδρος του κόμματος Ελεύθεροι Ψηφοφόροι, βρισκόταν στη γερμανική πρωτεύουσα για κομματικές υποχρεώσεις, όταν συνέβη το περιστατικό.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσαν οι εισαγγελικές Αρχές του Βερολίνου, ενώ η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τη DW, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου.

Είχε αισθανθεί αδιαθεσία πριν εντοπιστεί νεκρός

Ο Αϊβάνγκερ επρόκειτο να εκφωνήσει ομιλία στα εγκαίνια των νέων γραφείων του κόμματός του στο Βερολίνο, ωστόσο ακύρωσε την παρουσία του λόγω προβλημάτων υγείας.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, επικαλούμενη τη γερμανική εφημερίδα Bild, ο πολιτικός είχε αισθανθεί αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa μετέδωσε ότι ο Αϊβάνγκερ δεν παρέστη στην προγραμματισμένη εκδήλωση, επικαλούμενος λόγους υγείας.

Λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιό του, στο ξενοδοχείο Neuer Fritz, το οποίο βρίσκεται στην οδό Friedrichstrasse, στην περιοχή Μίτε του Βερολίνου.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους πολιτικούς και κομματικούς κύκλους της Βαυαρίας.

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου

Σύμφωνα με τη DW, η Εισαγγελία και η Αστυνομία του Βερολίνου έχουν ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης του θανάτου, με στόχο να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι γερμανικές Αρχές διευκρίνισαν ότι η έρευνα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της συγκεκριμένης αιτίας θανάτου και των περιστάσεων υπό τις οποίες επήλθε, καθώς και στον αποκλεισμό ενδεχόμενης εμπλοκής τρίτων προσώπων.

Η υπόθεση εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία διερεύνησης ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Βερολίνου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί εγκληματική ενέργεια.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τα ευρήματα των ερευνών.

«Είμαστε όλοι βαθιά συγκλονισμένοι»

Τη βαθιά θλίψη του για τον αιφνίδιο θάνατο του συνεργάτη του εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ζέντερ χαρακτήρισε τον θάνατο του Αϊβάνγκερ «απόλυτη τραγωδία», δηλώνοντας ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του είναι βαθιά συγκλονισμένοι.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται πρωτίστως στην οικογένεια και στα παιδιά του. Πενθούμε μαζί τους και προσευχόμαστε γι' αυτούς», ανέφερε ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας.

Ποιος ήταν ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ

Ο Χούμπερτ Αϊβάνγκερ γεννήθηκε στην Κάτω Βαυαρία και αποτελούσε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές προσωπικότητες της περιοχής.

Το 2008 εξελέγη για πρώτη φορά στο τοπικό κοινοβούλιο της Βαυαρίας με το κόμμα Ελεύθεροι Ψηφοφόροι, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια την ηγεσία της κοινοβουλευτικής του ομάδας.

Το 2018, όταν οι Ελεύθεροι Ψηφοφόροι σχημάτισαν κυβέρνηση συνασπισμού με τη Χριστιανοκοινωνική Ένωση (CSU), ο Αϊβάνγκερ ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Οικονομίας και αντιπροέδρου της κυβέρνησης της Βαυαρίας.

Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, υπήρξε ιδιαίτερα μαχητικός πολιτικός, γνωστός για τις έντονες δημόσιες τοποθετήσεις του, ενώ η πολιτική του παρουσία προκαλούσε συχνά αντιπαραθέσεις.

Το 2023 βρέθηκε στο επίκεντρο πολιτικού σκανδάλου, όταν δημοσιεύματα τον συνέδεσαν με αντισημιτικό φυλλάδιο που είχε κυκλοφορήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων, τη δεκαετία του 1980.

Παρά την πολιτική αντιπαράθεση που ακολούθησε, παρέμεινε στην κυβέρνηση της Βαυαρίας.

Ο Αϊβάνγκερ ήταν πατέρας δύο παιδιών και ζούσε με τη σύντροφό του, Τάνια Σβάιγκερ, η οποία επίσης δραστηριοποιείται στην τοπική πολιτική με τους Ελεύθερους Ψηφοφόρους.