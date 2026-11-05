Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι συνομίλησε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ενόψει των συναντήσεων αντιπροσώπων του Κιέβου και της Μόσχας και της προβλεπόμενης συνάντησης σήμερα στον Λευκό Οίκο με τη Μελάνια Τραμπ.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία
«Είχαμε πολύ λεπτομερειακή συζήτηση, μιάμισης ώρας, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο κ. Ζελένσκι, που βρίσκεται στη Μαδρίτη για επαφές στο περιθώριο της ιβηροαμερικανικής συνόδου.
«Είχαμε πολύ λεπτομερειακή συζήτηση, μιάμισης ώρας, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο κ. Ζελένσκι, που βρίσκεται στη Μαδρίτη για επαφές στο περιθώριο της ιβηροαμερικανικής συνόδου.
Η συζήτηση αυτή διεξήχθη μετά την οδυνηρή ήττα της παράταξης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και με φόντο τις διπλωματικές επαφές για να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με συναντήσεις Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες και συναντήσεις Ρώσων και Ουκρανών, με αμερικανική μεσολάβηση, την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.