Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι μίλησε με τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία

«Είχαμε πολύ λεπτομερειακή συζήτηση, μιάμισης ώρας, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ», ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ο κ. Ζελένσκι, που βρίσκεται στη Μαδρίτη για επαφές στο περιθώριο της ιβηροαμερικανικής συνόδου.

Η συζήτηση αυτή διεξήχθη μετά την οδυνηρή ήττα της παράταξης του ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και με φόντο τις διπλωματικές επαφές για να ξαναρχίσουν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, με συναντήσεις Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών χθες και σήμερα στις Βρυξέλλες και συναντήσεις Ρώσων και Ουκρανών, με αμερικανική μεσολάβηση, την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ