Τρεις ψήφοι για τον εκλεκτό της Άγκυρας στον ΟΗΕ - Διπλωματικό πλήγμα για την Τουρκία και με φόντο το Κυπριακό

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας και νυν γενικός γραμματέας του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη έλαβε μόλις τρεις ψήφους ενθάρρυνσης, ενώ οκτώ μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας τάχθηκαν κατά της υποψηφιότητάς του και τέσσερα δεν εξέφρασαν θέση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έδωσε θετική ψήφο στον Τούρκο υποψήφιο.

Η εξέλιξη αποτελεί σαφές πλήγμα για τις διπλωματικές επιδιώξεις της Άγκυρας, η οποία κατέθεσε την υποψηφιότητα του Σινιρλίογλου την 1η Νοεμβρίου, επιδιώκοντας να αποκτήσει παρουσία στην κορυφαία θέση του διεθνούς οργανισμού.

Η κινητοποίηση Αθήνας και Λευκωσίας

Το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας και παρακολουθεί στενά τη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα. Η Αθήνα είχε εξαρχής λόγους να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την προοπτική ανάδειξης ενός πρώην επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας στην ηγεσία του ΟΗΕ, κυρίως λόγω των θέσεων της Άγκυρας στο Κυπριακό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ελληνική πλευρά ενεργοποίησε τις διπλωματικές της επαφές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στάση των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και ειδικότερα της Γαλλίας.

Παράλληλα, υπήρξε συντονισμός με τη Λευκωσία, καθώς η υποψηφιότητα του Σινιρλίογλου είχε και σαφή κυπριακή διάσταση. Η πιθανότητα ένας Τούρκος διπλωμάτης, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τις θέσεις της χώρας του για το Κυπριακό και την Ανατολική Μεσόγειο, να αναλάβει τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ προκαλούσε εύλογο προβληματισμό.

Τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είχε εκφράσει δημόσια και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος είχε τονίσει ότι βασική προϋπόθεση για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα πρέπει να είναι ο καθολικός σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου. Είχε, μάλιστα, επισημάνει ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στάση της στο Κυπριακό.

Τα φαβορί της διαδικασίας

Στην ίδια άτυπη ψηφοφορία, η υποψήφια της Κόστα Ρίκα, Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, συγκέντρωσε 12 ψήφους ενθάρρυνσης, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση μεταξύ των υποψηφίων. Ακολούθησε ο Αργεντινός Ραφαέλ Γκρόσι με εννέα θετικές ψήφους.

Η διαδικασία επιλογής δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ η συγκεκριμένη ψηφοφορία δεν συνεπάγεται αυτομάτως αποκλεισμό κάποιου υποψηφίου. Τα αποτελέσματα των άτυπων ψηφοφοριών δεν ανακοινώνονται επισήμως από το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα απαιτούνται τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας, χωρίς αρνητική ψήφο από οποιοδήποτε από τα πέντε μόνιμα μέλη, τα οποία διαθέτουν δικαίωμα αρνησικυρίας.

Για την Τουρκία, πάντως, η πρώτη αυτή καταγραφή της υποψηφιότητας Σινιρλίογλου συνιστά σοβαρή διπλωματική αποτυχία, καθώς η προσπάθεια της Άγκυρας να εξασφαλίσει ευρύτερη διεθνή στήριξη δεν φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να αποδίδει.