Στη σύλληψη 12 προσώπων προχώρησε το βράδυ που πέρασε η Αστυνομία στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι συλλήψεις αφορούν διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρόκληση κακόβουλης ζημιάς, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, καθώς και σε σχέση με εκκρεμή εντάλματα προστίμου.
Σε 12 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στο πλαίσιο νυχτερινών επιχειρήσεων
Εξάλλου, η Αστυνομία αναφέρει ότι διενεργήθηκαν και 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.
Επίσης, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 415 οδηγοί και 155 επιβάτες, και έγιναν 261 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και οκτώ διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 78 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.
Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν 83 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες, ενώ διενεργήθηκαν και δύο έλεγχοι για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών (νάρκοτεστ), με αρνητικά αποτελέσματα.
Εξάλλου, η Αστυνομία αναφέρει ότι διενεργήθηκαν και 32 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και προέκυψαν τέσσερις καταγγελίες.
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