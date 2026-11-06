Πώς θα καταλάβεις ότι τα φρένα σου θέλουν αλλαγή - Τα 5 προειδοποιητικά σημάδια

Κατά τη διαδικασία του φρεναρίσματος, η επαφή των τακακιών με τους δίσκους δημιουργεί υψηλές θερμοκρασίες και προκαλεί σταδιακή φθορά των υλικών. Η ταχύτητα με την οποία φθείρονται εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τον τρόπο οδήγησης, τον τύπο του αυτοκινήτου και τις διαδρομές που πραγματοποιεί.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια που μπορούν να βοηθήσουν τον οδηγό να αντιληφθεί εγκαίρως ότι το σύστημα πέδησης χρειάζεται έλεγχο.

1. Ασυνήθιστοι ήχοι κατά το φρενάρισμα

Ένα από τα πρώτα σημάδια φθοράς είναι η εμφάνιση ενός οξέος ήχου, που θυμίζει σφύριγμα, κάθε φορά που ο οδηγός πατά το φρένο.

Σε αρκετά τακάκια υπάρχει ειδικός μηχανισμός προειδοποίησης, ο οποίος παράγει αυτόν τον ήχο όταν το υλικό τριβής έχει περιοριστεί σημαντικά.

Δεν σημαίνει, πάντως, ότι κάθε σφύριγμα υποδηλώνει σοβαρό πρόβλημα, αφού μπορεί να προκαλείται από υγρασία ή επιφανειακή σκουριά. Αν όμως ο θόρυβος συνεχίζεται ή μετατρέπεται σε έντονο μεταλλικό τρίξιμο, απαιτείται άμεση επιθεώρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πιθανό το υλικό τριβής να έχει εξαντληθεί και η μεταλλική επιφάνεια του τακακιού να έρχεται πλέον σε επαφή με τον δίσκο.

2. Αλλαγή στην αίσθηση του πεντάλ

Η συμπεριφορά του πεντάλ μπορεί επίσης να αποκαλύψει δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.

Όταν το πεντάλ αρχίζει να υποχωρεί περισσότερο από το συνηθισμένο ή δίνει μια ασυνήθιστα μαλακή, «σπογγώδη» αίσθηση, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στο υδραυλικό κύκλωμα.

Πιθανές αιτίες είναι η παρουσία αέρα στο σύστημα, η διαρροή υγρών φρένων ή κάποια άλλη βλάβη. Μια τέτοια μεταβολή δεν πρέπει να αγνοείται και χρειάζεται άμεση διερεύνηση από εξειδικευμένο τεχνικό.

3. Τρέμουλο στο τιμόνι ή στο πεντάλ

Οι κραδασμοί που εμφανίζονται όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά.

Συχνά συνδέονται με προβλήματα στους δίσκους των φρένων. Αν, μάλιστα, το όχημα παρουσιάζει τάση να κατευθύνεται προς τη μία πλευρά κατά το φρενάρισμα, η αιτία μπορεί να σχετίζεται με ανομοιόμορφη φθορά των τακακιών, δυσλειτουργία στις δαγκάνες ή ακόμη και με την ανάρτηση.

Ο έλεγχος στο συνεργείο είναι απαραίτητος για να διαπιστωθεί η πραγματική αιτία.

4. Μειωμένο πάχος στα τακάκια

Η φθορά των τακακιών δεν είναι ίδια σε όλα τα αυτοκίνητα. Για παράδειγμα, οι συνεχείς στάσεις και εκκινήσεις μέσα στην πόλη καταπονούν περισσότερο τα φρένα σε σύγκριση με τις διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο.

Σε ορισμένα οχήματα, ο οδηγός μπορεί να διακρίνει την κατάσταση των εξωτερικών τακακιών μέσα από τις ζάντες, χωρίς να χρειαστεί να αφαιρέσει τους τροχούς. Ωστόσο, αυτός ο έλεγχος δεν είναι πάντα αρκετός, καθώς τα εσωτερικά τακάκια μπορεί να παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό φθοράς.

Όταν το πάχος του υλικού τριβής περιοριστεί περίπου στα 2-3 χιλιοστά, συνιστάται η αντικατάστασή τους. Η αλλαγή πρέπει να πραγματοποιείται και στους δύο τροχούς του ίδιου άξονα, ώστε η πέδηση να παραμένει ισορροπημένη.

5. Φθορές στην επιφάνεια των δίσκων

Εκτός από τα τακάκια, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι δίσκοι των φρένων, οι οποίοι φθείρονται σταδιακά από τη συνεχή χρήση και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Βαθιές χαρακιές, ρωγμές, γαλαζωπές αποχρώσεις ή εμφανείς παραμορφώσεις στην επιφάνειά τους αποτελούν λόγους για επίσκεψη στο συνεργείο.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι απαιτείται αντικατάσταση, οι δίσκοι πρέπει επίσης να αλλάζονται ανά ζεύγος στον ίδιο άξονα, με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Μην παραμελείτε τα υγρά φρένων

Η συντήρηση του συστήματος πέδησης δεν περιορίζεται στους δίσκους και στα τακάκια. Εξίσου σημαντική είναι η κατάσταση των υγρών φρένων, τα οποία μεταφέρουν την πίεση από το πεντάλ προς τον μηχανισμό πέδησης.

Με την πάροδο του χρόνου, τα υγρά μπορούν να απορροφήσουν υγρασία από το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μειώνεται το σημείο βρασμού τους και να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα των φρένων.

Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος και η αντικατάστασή τους πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τα χρονικά διαστήματα που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος.