«Τρομοκρατική» ενέργεια η φονική επίθεση ενόπλου στην Κρακοβία, δηλώνει ο πρωθυπουργός Τουσκ

«Στην Πολωνία, δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται αυτή η αποτρόπαια επίθεση κατά ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από την επίθεση του Πολωνού δράστη στο πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο της πόλης.

Δύο γυναίκες και ένας άνδρας, πιθανότατα μέλη της οικογένειας του δράστη, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ