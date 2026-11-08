Ο Πολωνός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τρομοκρατική» ενέργεια τη σημερινή φονική επίθεση στην Κρακοβία από έναν άνδρα «συνεπαρμένο από ακροδεξιά ιδεολογία».
«Τρομοκρατική» ενέργεια η φονική επίθεση ενόπλου στην Κρακοβία, δηλώνει ο πρωθυπουργός Τουσκ
Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από την επίθεση του Πολωνού δράστη στο πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο της πόλης.
«Στην Πολωνία, δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται αυτή η αποτρόπαια επίθεση κατά ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από την επίθεση του Πολωνού δράστη στο πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο της πόλης.
Δύο γυναίκες και ένας άνδρας, πιθανότατα μέλη της οικογένειας του δράστη, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του.
ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.