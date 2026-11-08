Έξαλλος δήμαρχος στη Βραζιλία, μπούκαρε σε εφημερία νοσοκομείου: «Οι ασθενείς περιμένουν κι εσείς κάνετε σ*ξ» [βίντεο]

Το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 4 Νοεμβρίου, στην πόλη Μπαρέιρος, στην πολιτεία Περναμπούκο. Ο δήμαρχος Καρλίνιος ντα Πεντρέιρα επισκέφθηκε χωρίς προειδοποίηση το δημοτικό νοσοκομείο Jailton Messias de Albuquerque, θέλοντας να διαπιστώσει από κοντά τις καταγγελίες για μεγάλες καθυστερήσεις στην περίθαλψη.

Συνοδευόμενος από συνεργάτες του, περιηγήθηκε στους χώρους του νοσοκομείου και διαπίστωσε ότι δεκάδες ασθενείς περίμεναν στην υποδοχή και στα επείγοντα περιστατικά. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, από τους τρεις γιατρούς που είχαν βάρδια, μόνο ένας εξυπηρετούσε εκείνη την ώρα τους ασθενείς.

Η έντονη αντιπαράθεση μπροστά στην κάμερα

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, ο δήμαρχος έφτασε στον χώρο ανάπαυσης του προσωπικού, όπου εντόπισε μια κλειδωμένη πόρτα. Όταν αυτή άνοιξε, βρήκε στο εσωτερικό έναν άνδρα και μία γυναίκα, οι οποίοι ήταν και οι δύο εφημερεύοντες γιατροί.

Ο δήμαρχος τους κατηγόρησε ότι κοιμούνταν και είχαν ερωτική συνεύρεση εν ώρα υπηρεσίας, ενώ οι ασθενείς περίμεναν να εξεταστούν. Η αντιπαράθεση καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε έντονο ύφος, τους επέκρινε για τη συμπεριφορά τους και ζήτησε να απομακρυνθούν από το νοσοκομείο, ενώ κάλεσε και την αστυνομία.

Η υπόθεση, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις από τις ιατρικές οργανώσεις. Το Συνδικάτο Ιατρών του Περναμπούκο υποστήριξε ότι οι δύο γιατροί βρίσκονταν σε διάλειμμα ανάπαυσης, έπειτα από 12 ώρες εντατικής εργασίας, ενώ τρίτος γιατρός συνέχιζε να εξυπηρετεί τους ασθενείς. Το Περιφερειακό Ιατρικό Συμβούλιο καταδίκασε τη δημόσια έκθεση και ταπείνωση των επαγγελματιών, τονίζοντας ότι τυχόν παραβάσεις πρέπει να διερευνώνται θεσμικά, με σεβασμό στο δικαίωμα υπεράσπισης.

Μετά το περιστατικό, ο δήμος ανακοίνωσε τη διακοπή της σύμβασης με τον οργανισμό που διαχειριζόταν το νοσοκομείο και την προσωρινή ανάληψη της διοίκησής του, μέχρι την ολοκλήρωση νέου διαγωνισμού.