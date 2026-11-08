Παραλίμνι: Έφοδος της Αστυνομίας σε υποστατικό 32χρονου – Κατασχέθηκαν 156 πακέτα καπνικών προϊόντων

Σύμφωνα με την Αστυνομία, χθες το απόγευμα, μέλη του Ουλαμού Πρόληψης Εγκλήματος Αμμοχώστου, έχοντας εξασφαλίσει δικαστικό ένταλμα, πραγματοποίησαν έρευνα στο υποστατικό, όπου εντόπισαν συνολικά 156 πακέτα καπνικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 135 πακέτα τσιγάρων, 14 πακέτα καπνού και επτά πακέτα θερμαινόμενου καπνού.

Τα κατασχεθέντα προϊόντα παραδόθηκαν σε τελωνειακούς λειτουργούς, ενώ στον 32χρονο εκδόθηκε εξώδικο πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.