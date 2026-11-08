Τα ρούχα δεν στεγνώνουν τον χειμώνα; Το λάθος με την απλώστρα που γεμίζει το σπίτι υγρασία

Ωστόσο, μια φαινομενικά αθώα συνήθεια μπορεί να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα του σπιτιού και να αυξήσει την υγρασία.

Το συνηθέστερο λάθος είναι να τοποθετούμε την απλώστρα σε ένα δωμάτιο με κλειστά παράθυρα, χωρίς επαρκή εξαερισμό. Καθώς τα ρούχα στεγνώνουν, το νερό που περιέχουν εξατμίζεται και μεταφέρεται στον αέρα.

Όταν η υγρασία δεν απομακρύνεται, μπορεί να συμπυκνωθεί σε κρύες επιφάνειες και να ευνοήσει την εμφάνιση μούχλας.

Για να περιοριστεί το πρόβλημα, οι ειδικοί συστήνουν να στεγνώνουν τα ρούχα σε χώρο που αερίζεται επαρκώς. Αν υπάρχει δυνατότητα, ακόμη και λίγες ώρες απλώματος σε εξωτερικό, προστατευμένο σημείο μπορούν να βοηθήσουν.

Μια πρακτική λύση είναι να χρησιμοποιείται αφυγραντήρας στον χώρο όπου βρίσκεται η απλώστρα. Η συσκευή απομακρύνει μέρος της υγρασίας από τον αέρα και μπορεί να διευκολύνει το στέγνωμα.

Σημαντικό είναι επίσης να μην τοποθετούνται τα ρούχα υπερβολικά κοντά μεταξύ τους. Όσο καλύτερα κυκλοφορεί ο αέρας ανάμεσα στα υφάσματα, τόσο ευκολότερα απομακρύνεται η υγρασία.

Πριν από το άπλωμα, αξίζει να αξιοποιείται το κατάλληλο πρόγραμμα στυψίματος του πλυντηρίου, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες φροντίδας κάθε υφάσματος.

Αυτό που πρέπει να αποφεύγεται είναι το άπλωμα των ρούχων πάνω σε θερμαντικά σώματα και ιδιαίτερα πάνω σε ηλεκτρικές θερμάστρες, καθώς μπορεί να περιορίσει τη θέρμανση και να δημιουργήσει κινδύνους ασφάλειας.

Τέλος, αν τα ρούχα παραμένουν υγρά για πολλές ώρες, δεν πρέπει να αποθηκεύονται πριν στεγνώσουν εντελώς. Η υπολειπόμενη υγρασία μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές και να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών.

Με σωστό αερισμό και καλύτερη διαχείριση της υγρασίας, το χειμερινό πλύσιμο μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολο.