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Οικονομία

Κωνσταντίνος Βραχίμης, Eurobank στον «Π»: Η έλλειψη προσωπικού απειλεί την ανάπτυξη

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ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Οι αυξανόμενες ελλείψεις εργαζομένων σε πολλούς κλάδους ενδέχεται να περιορίσουν τη δυναμική της ανάπτυξης, τονίζει ο διευθυντής της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών της Eurobank, Κωνσταντίνος Βραχίμης

Τη δυσκολία εξεύρεσης προσωπικού αναδεικνύει ως έναν από τους σημαντικότερους εγχώριους κινδύνους για τη μελλοντική αναπτυξιακή πορεία της κυπριακής οικονομίας, ο διευθυντής της Μονάδας Οικονομικών Ερευνών της Eurobank, Κωνσταντίνος Βραχίμης. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι οι αυξανόμενες ελλείψεις εργαζομένων σε πολλούς κλάδους ενδέχεται να περιορίσουν τη δυναμική της ανάπτυξης. Σε συνέντευξή του στον «Π», ο κ. Βραχίμης  ανέφερε ότι η κυπριακή οικονομία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης, πολλαπλάσιους από αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ρυθμό μεγέθυνσης το εξάμηνο του 2026 να ανέρχεται στο 3,2%, σε μια περίοδο αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. «Παρόλους τους αρνητικούς παράγοντες που υπήρχαν στη γειτονιά μας, η οικονο...

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