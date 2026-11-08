Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν και Τραμπ - Συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και τις διεθνείς εξελίξεις

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχίσει να ενισχύεται και ανέφερε ότι θα εργαστούν για να δοθεί νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις.

Για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, υπογράμμισε ότι η ένταση πρέπει να τερματιστεί και τα προβλήματα να επιλυθούν μέσω της διπλωματίας. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ειρήνη.

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ελπίδα οι εντεινόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας να έχουν θετικά αποτελέσματα. Είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στις σχετικές εργασίες και τόνισε τη σημασία εντατικοποίησης των επαφών τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ