Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν και Τραμπ - Συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και τις διεθνείς εξελίξεις
Για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, υπογράμμισε ότι η ένταση πρέπει να τερματιστεί και τα προβλήματα να επιλυθούν μέσω της διπλωματίας. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ειρήνη.
Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας και ΗΠΑ, καθώς και περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις.
Ο Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχίσει να ενισχύεται και ανέφερε ότι θα εργαστούν για να δοθεί νέα ώθηση στις διμερείς σχέσεις.
Για τις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, υπογράμμισε ότι η ένταση πρέπει να τερματιστεί και τα προβλήματα να επιλυθούν μέσω της διπλωματίας. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την ειρήνη.
Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε επίσης την ελπίδα οι εντεινόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας να έχουν θετικά αποτελέσματα. Είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στις σχετικές εργασίες και τόνισε τη σημασία εντατικοποίησης των επαφών τόσο με την Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.