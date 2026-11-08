Αιμοδοσία στη μνήμη του μικρού Ανδρέα Βίκτωρα στην Πάφο

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 09:00 μέχρι τις 13:00, με την οικογένεια να απευθύνει έκκληση προς τον κόσμο να στηρίξει την πρωτοβουλία και να συμμετάσχει.

Μέσα από την ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζητά τη βοήθεια όλων για την προβολή και διάδοση της αιμοδοσίας, ώστε το μήνυμα να φτάσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.

«Είναι μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία για εμάς και κάθε βοήθεια μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά», αναφέρει η οικογένεια.

Η αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, με την οικογένεια να καλεί όσους μπορούν να συμμετάσχουν, συμβάλλοντας με τον δικό τους τρόπο σε μια πρωτοβουλία που πραγματοποιείται στη μνήμη του μικρού Ανδρέα Βίκτωρα.