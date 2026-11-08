Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι πρότεινε τη θέση του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου στον Ντάνα Γουάιτ, στενό συνεργάτη του Ρεπουμπλικάνου Προέδρου και επικεφαλής του UFC, της μεγαλύτερης διοργάνωσης μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) στον κόσμο.
Από το οκτάγωνο του UFC στον Λευκό Οίκο; Η πρόταση Τραμπ στον Ντάνα Γουάιτ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε την ανακοίνωση στο δίκτυό του Truth Social, διευκρινίζοντας ότι ο Γουάιτ δεν είχε ακόμη αποδεχτεί την προσφορά. «Ντάνα, σε παρακαλώ δέξου τη δουλειά», έγραψε.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε την ανακοίνωση στο δίκτυό του Truth Social, διευκρινίζοντας ότι ο Γουάιτ δεν είχε ακόμη αποδεχτεί την προσφορά. «Ντάνα, σε παρακαλώ δέξου τη δουλειά», έγραψε.
Αυτή η στρατηγικής σημασίας θέση είναι κενή μετά την απόλυση στις 16 Οκτωβρίου της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαράια, η οποία απολύθηκε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά τον διορισμό της.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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