Από το οκτάγωνο του UFC στον Λευκό Οίκο; Η πρόταση Τραμπ στον Ντάνα Γουάιτ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε την ανακοίνωση στο δίκτυό του Truth Social, διευκρινίζοντας ότι ο Γουάιτ δεν είχε ακόμη αποδεχτεί την προσφορά. «Ντάνα, σε παρακαλώ δέξου τη δουλειά», έγραψε.

Αυτή η στρατηγικής σημασίας θέση είναι κενή μετά την απόλυση στις 16 Οκτωβρίου της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαράια, η οποία απολύθηκε λιγότερο από μια εβδομάδα μετά τον διορισμό της.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ