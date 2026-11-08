Μεθυσμένοι οδηγοί έσπειραν τον τρόμο στη Λευκωσία: Δύο συγκρούσεις σοβαρές, εγκατάλειψη σκηνής και τέσσερις τραυματίες

Η πρώτη σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 17:00 στη λεωφόρο Ηρώων στην Έγκωμη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονος συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που προπορευόταν και οδηγούσε 25χρονος. Μετά τη σύγκρουση, ο 57χρονος εγκατέλειψε τη σκηνή, συνεχίζοντας την πορεία του. Ωστόσο, μέλη της Αστυνομίας τον εντόπισαν λίγο αργότερα σε κοντινή απόσταση. Σε έλεγχο αλκοόλης που υποβλήθηκε, η τελική ένδειξη ήταν 89μg% αντί 22μg% που είναι το επιτρεπόμενο όριο. Ο 57χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα και τέθηκε υπό κράτηση. Ο 25χρονος μοτοσικλετιστής μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε σοβαρό τραυματισμό και έλαβε εξιτήριο.

Σύγκρουση με τρεις τραυματίες

Λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 19:00, σημειώθηκε δεύτερη σύγκρουση στον δρόμο Ξυλιάτου προς Λαγουδερών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 37χρονος συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με όχημα που κινείτο στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας και οδηγούσε 18χρονος. Στο δεύτερο αυτοκίνητο επέβαινε ακόμη ένας 18χρονος.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις επιβαίνοντες στα δύο οχήματα. Μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι έφεραν κακώσεις και κατάγματα και κρίθηκε αναγκαία η παραμονή τους για περαιτέρω νοσηλεία. Οι δύο οδηγοί υποβλήθηκαν σε έλεγχο αλκοόλης. Για τον 18χρονο η ένδειξη ήταν μηδενική, ενώ για τον 37χρονο καταγράφηκε τελική ένδειξη 70μg% αντί 22μg%.

Τις συνθήκες της δεύτερης σύγκρουσης διερευνά ο Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας.

22 θετικοί σε αλκοτέστ μέσα σε μία νύχτα

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία επαναφέρει την προειδοποίηση για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας, μία στις τρεις θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ ή και τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ενδεικτικά της έκτασης του προβλήματος είναι και τα αποτελέσματα των χθεσινοβραδινών ελέγχων. Σε περισσότερους από 220 οδηγούς που υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ, οι 22 εντοπίστηκαν θετικοί και απομακρύνθηκαν από το οδικό δίκτυο.

Παράλληλα, άλλοι τέσσερις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ και επίσης απομακρύνθηκαν από τους δρόμους.

Οι έλεγχοι της Αστυνομίας συνεχίζονται σε ολόκληρη την Κύπρο.