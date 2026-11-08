Τουλάχιστον 33 νεκροί από σαουδαραβικούς βομβαρδισμούς κοντά στη Σανάα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Υπουργείου, τις οποίες μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων SABA που πρόσκειται στο σιιτικό κίνημα, τα περισσότερα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Ο Άμπντουλ Αζίζ αλ Νταϊλάμι, διευθυντής νοσοκομείου στη Σανάα, δήλωσε ότι πολλά ακόμη θύματα, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, παρέμεναν παγιδευμένα στα συντρίμμια.

«Οι βομβαρδισμοί ήταν ασταμάτητοι. Καθώς έφθαναν τραυματιοφορείς, έγινε κι άλλος. Χάσαμε κάποιους από τους εργαζόμενους στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, έπεσαν μάρτυρες», είπε στο Reuters.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν «τραυματίες σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με τραύματα στο κεφάλι, στο στήθος, στα πόδια, με κατάγματα», πρόσθεσε ο αλ Νταϊλάμι.

Το σαουδαραβικό Κέντρο Διεθνούς Επικοινωνίας ανέφερε μόνο ότι διερευνά τις πληροφορίες για τον βομβαρδισμό.

Η Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κινήματος από το 2014, όταν οι αντάρτες της Ανσαραλά εκδίωξαν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας αραβικών κρατών, επενέβη στον πόλεμο τον Μάρτιο του 2015 για να στηρίξει την κυβέρνηση.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε ότι, σε αντίποινα για σειρά πρόσφατων πολύνεκρων σαουδαραβικών επιδρομών, έπληξε πετρελαϊκές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βασίλειο, καθώς και το αεροδρόμιο του Ριάντ. Η συμμαχία υπό σαουδαραβική ηγεσία ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι αναχαιτίστηκε πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Ριάντ.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό αγοράς στην επαρχία Τάιζ, στα δυτικά. Η ομώνυμη διοικητική πρωτεύουσα της επαρχίας βρίσκεται υπό τον αποκλεισμό της Ανσαραλά εδώ και μήνες. Οι αντάρτες και οι δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης αλληλοκατηγορήθηκαν για την επίθεση.

Μετά από σειρά σχεδόν καθημερινών επιθέσεων της Ανσαραλά κατά της Σαουδικής Αραβίας τον Οκτώβριο, οι εχθροπραξίες στο έδαφος της Υεμένης εντείνονται τις τελευταίες ημέρες. Ο πόλεμος ξανάρχισε τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, και η χώρα έχει μετατραπεί σε νέο μέτωπο της ευρύτερης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Από το καλοκαίρι, οι εχθροπραξίες στην Υεμένη έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.600 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει περίπου 300.000 αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επίκειται διπλωματική λύση.

Τον Σεπτέμβριο, η Ανσαραλά κατέλαβε το τμήμα των ακτών της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα που παρέμενε υπό τον έλεγχο των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, ενισχύοντας περαιτέρω τον έλεγχό της στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Το στενό συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ στην Αίγυπτο.

Η Ανσαραλά ανακοίνωσε ότι προχωρά σε αποκλεισμό των σαουδαραβικών πλοίων και λιμανιών στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, πλέον απαιτεί από τα πλοία που θέλουν να διασχίσουν το Μπαμπ ελ Μάντεμπ να ζητούν την άδειά της.

Πηγή: ΚΥΠΕ