Συναγερμός στην Ουάσιγκτον: Ένοπλος άνοιξε πυρ κοντά στον Λευκό Οίκο – Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι δέχθηκαν πυροβολισμούς

Σύμφωνα με το CNN, οι Αρχές έχουν δώσει οδηγίες στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων των περιοχών Dupont Circle και Logan Circle να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιομέτρου από τον Λευκό Οίκο, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία και αποκλεισμένοι δρόμοι

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ελικόπτερα πετούν πάνω από την περιοχή, την ώρα που οι Αρχές επιχειρούν να την ασφαλίσουν.

«Υπάρχει ένοπλος», φώναξε αστυνομικός προς πεζούς που κατευθύνονταν στις εργασίες τους, προειδοποιώντας τους για τον κίνδυνο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο 7News, το περιστατικό καταγράφηκε κοντά στη διασταύρωση της 15ης Οδού με την P Street, ενώ έχουν αποκλειστεί δρόμοι γύρω από το σημείο.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ειδικές μονάδες της Αστυνομίας της Ουάσιγκτον, καθώς και στελέχη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των ανθρώπων που δέχθηκαν πυροβολισμούς, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό.