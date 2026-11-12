Δεν θέλει άλλη επίθεση ο Άιζενκοτ στο Ιράν - Συνάντηση με Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ

Σε αυτό το κλίμα, ο Νετανιάχου και ο Γκάντι Άιζενκοτ, στον οποίο έχει ανατεθεί η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ανακοίνωσαν ότι θα συναντηθούν σήμερα στην Ιερουσαλήμ. Στη συνάντηση, παρουσία του στρατιωτικού γραμματέα του Πρωθυπουργού, θα συζητηθούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.

Η συνάντηση έρχεται μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού Channel 12, σύμφωνα με το οποίο έχουν προκύψει νέες διαφωνίες ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, σχετικά με ενδεχόμενη στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν.

Κατά το ρεπορτάζ, ο Ζαμίρ εκτιμά ότι οι κινήσεις που επιδιώκει ο Πρωθυπουργός ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν νέα πολεμική αναμέτρηση.

Χθες, ο Άιζενκοτ έστειλε επιστολή στον Νετανιάχου, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και αποφυγή στρατιωτικών επιχειρήσεων που δεν υπαγορεύονται από άμεση απειλή. Παράλληλα, προσέφυγε στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιαρά, ζητώντας τακτική ενημέρωση για τις εξελίξεις στον τομέα της ασφάλειας.

Σήμερα, ο Άβιγκντορ Λίμπερμαν εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικός, προειδοποιώντας ότι «μια υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις που μπορούν να οδηγήσουν το Ισραήλ σε πόλεμο χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο και χωρίς την πλήρη συμφωνία όλων των επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας».

Στο μεταξύ, το Λικούντ εξασφάλισε χθες την αναβολή έως τη Δευτέρα της ανάληψης της προεδρίας της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Κνέσετ από τον Λίμπερμαν, αναστέλλοντας προσωρινά την άσκηση των σχετικών εποπτικών αρμοδιοτήτων.

Ο Υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν χρειάζεται την έγκριση της αντιπολίτευσης για στρατιωτικές επιχειρήσεις και επέμεινε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις.

Το γραφείο του Νετανιάχου απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, χαρακτηρίζοντάς τες προσπάθεια πολιτικοποίησης της εθνικής ασφάλειας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση συγκεκριμένου σχεδίου επίθεσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ