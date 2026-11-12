Τραγωδία στο Μπρούκλιν: Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτιρίου - Έγκυος ανασύρθηκε ζωντανή έπειτα από δύο ώρες στα συντρίμμια (φώτο + βίντεο)

Η κατάρρευση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (11/11), λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, στη συμβολή των λεωφόρων Flatbush και Bedford, στη συνοικία Φλάτμπους του Μπρούκλιν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ορισμένοι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκονται και τρεις πυροσβέστες.

Το τριώροφο κτίριο, το οποίο στέγαζε κατάστημα στο ισόγειο και διαμερίσματα στους ορόφους, κατέρρευσε ολοσχερώς προς την πλευρά γειτονικού εργοταξίου, όπου πραγματοποιούνταν εκσκαφές.

Μεγάλα τμήματα της οικοδομής κατέληξαν στον χώρο των εργασιών, ενώ από την κατάρρευση επηρεάστηκε και παρακείμενο κτίριο, στο οποίο αποκαλύφθηκαν εσωτερικοί χώροι μετά την υποχώρηση τμήματος εξωτερικού τοίχου.

🚨 UPDATE: New York first responders have been desperately searching the rubble all night and EIGHT PEOPLE are confirmed deceased in the building collapse 💔 At least 17 injuries reported as of this morning 🙏🏻 It collapsed into a CONSTRUCTION SITE NEXT DOOR around 4 PM on Flatbush Avenue in Brooklyn Several firefighters were hurt. The cause is still under investigation. These heroes are still searching hard. — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 12, 2026

Διάσωση εγκύου έπειτα από δύο ώρες στα συντρίμμια

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις διάσωσης ξεχώρισε εκείνη μιας γυναίκας, η οποία παρέμεινε εγκλωβισμένη στα χαλάσματα για περισσότερες από δύο ώρες.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να την εντοπίσουν έχοντας τις αισθήσεις της και να δημιουργήσουν δίοδο για την ασφαλή απομάκρυνσή της. Λίγο πριν από τις 18:30, η γυναίκα ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με φορείο σε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με το CBS New York, ο σύζυγός της ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν έγκυος, εκφράζοντας την ανακούφισή του όταν την είδε να ανασύρεται ζωντανή.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια

Περίπου 250 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων συμμετέχουν στην επιχείρηση, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό, εκπαιδευμένους σκύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον εντοπισμό πιθανών εγκλωβισμένων.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, χαρακτήρισε την κατάρρευση καταστροφική, σημειώνοντας ότι οι πρώτες δυνάμεις διάσωσης έφθασαν στο σημείο μέσα σε ένα λεπτό από την κλήση στην υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

UPDATE: Eight people have died and at least 17 have been injured, including three firefighters and seven children, after a three-story building collapsed into a construction site in Flatbush, Brooklyn. Officials say others may still be missing. The building at 1321 Flatbush Ave, with a store at street level and apartments above, fell into the excavation site next door at 2625 Bedford Ave just after 4 PM Wednesday. Demolition and construction had been going on next door for months and city records show a summons was issued in April, and a stop-work order was allegedly violated and later resolved. At least eight households were displaced. #Brooklyn #Flatbush #BuildingCollapse #FDNY #NYC Video by | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) November 12, 2026

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη εξακριβώσει πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο κτίριο και στο γειτονικό εργοτάξιο τη στιγμή της κατάρρευσης. Ως εκ τούτου, οι έρευνες συνεχίζονται, χωρίς να αποκλείεται η επιχείρηση να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Εξετάζεται ο ρόλος των εκσκαφών στο γειτονικό οικόπεδο

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν κατά πόσο οι εργασίες που πραγματοποιούνταν στο διπλανό οικόπεδο επηρέασαν τη στατικότητα της οικοδομής.

Στο συγκεκριμένο σημείο είχε προηγηθεί κατεδάφιση μικρότερου κτιρίου και βρίσκονταν σε εξέλιξη εκσκαφές. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση των εργασιών με την κατάρρευση.

Παράλληλα, επιθεωρητές της Υπηρεσίας Κτιρίων της Νέας Υόρκης ελέγχουν τις παρακείμενες οικοδομές για τυχόν κινδύνους, ενώ οι δρόμοι γύρω από το σημείο παραμένουν αποκλεισμένοι.