Σκάνδαλο Nvidia: Παραιτήθηκε ο Τζένσεν Χουάνγκ μετά από 33 χρόνια στην ηγεσία - Ποια είναι η Κολέτ Κρες που τον αντικαθιστά

Η αποχώρηση του Χουάνγκ σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής περιόδου για τη Nvidia, η οποία υπό την ηγεσία του εξελίχθηκε από κατασκευάστρια καρτών γραφικών σε έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως και πρωταγωνιστή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Προσωρινή CEO η Κολέτ Κρες

Το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου αναλαμβάνει η Κολέτ Κρες, η οποία υπηρετεί σήμερα ως εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια της εταιρείας.

Η Κρες θα διατηρήσει παράλληλα και τα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου.

Ποια είναι η Κολέτ Κρες

Η Κολέτ Κρες εντάχθηκε στη Nvidia το 2013 και από τότε ηγείται των οικονομικών υπηρεσιών της εταιρείας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή της πορεία.

Προηγουμένως είχε εργαστεί για σχεδόν 25 χρόνια σε ανώτερες οικονομικές θέσεις σε μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι Cisco και Microsoft.

Νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Παράλληλα, η Nvidia ανακοίνωσε τον διορισμό του Χάρβεϊ Τζόουνς ως πρώτου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου στην ιστορία της εταιρείας.

Ο Τζόουνς διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών στον τεχνολογικό κλάδο και έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος της Synopsys.

«Η Nvidia θα συνεχίσει πάνω στα θεμέλια που δημιούργησε ο Χουάνγκ»

Σε δήλωσή της, η Κολέτ Κρες υπογράμμισε ότι η εταιρεία θα συνεχίσει την πορεία ανάπτυξης που χάραξε ο απερχόμενος επικεφαλής.

«Η δύναμη της Nvidia προερχόταν πάντοτε από τους ανθρώπους της και, μαζί με τη διοικητική μας ομάδα, δεσμεύομαι να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω στα εξαιρετικά θεμέλια που δημιούργησε ο Τζένσεν τα τελευταία 33 χρόνια», ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της εταιρείας στους τομείς της επιταχυνόμενης υπολογιστικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν ανακοινώθηκαν οι λόγοι της παραίτησης

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia εξήρε τη συμβολή του Τζένσεν Χουάνγκ στην εξέλιξη της εταιρείας, χαρακτηρίζοντας την προσφορά του καθοριστική για τη μετατροπή της σε μία από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως.

Ωστόσο, η ανακοίνωση δεν διευκρινίζει τους λόγους που οδήγησαν στην παραίτησή του.

Η εταιρεία γνωστοποίησε παράλληλα ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του οικονομικού έτους 2027 θα ανακοινωθούν στις 17 Νοεμβρίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με επενδυτές και αναλυτές.