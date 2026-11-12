Αφορμή για τη συζήτηση είναι το φαινόμενο το bystanders και πως το κίνητρο για μια βιντεοσκόπηση είναι τα likes και όχι η απόδειξη ενός εγκλήματος. Πέρα από παραδείγματα εκτός συνόρων, πρόσφατα περιστατικά ξυλοδαρμών στην Κύπρο, των οποίων τα βίντεο, αντί να περιοριστούν σε πειστήρια ενός αδικήματος, έγιναν αναρτήσεις με στόχο τα likes, αποτέλεσαν σημαντικό μέρος της συζήτησης.
Από τον George Floyd στον George Μαζωνάκη: Όταν η ζωή, γίνεται content
Η Πέγκυ Σπινέλη, φιλοξενεί στο "Το the point" του Πολίτη, την εγκληματολόγο και κοινωνιολόγο Δήμητρα Τσίτση
Για την εγκληματολόγο κα Τσίτση, ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τον ποιοτικό χρόνο των κηδεμόνων με τα παιδιά τους, καθώς και την έξαρση της βίας στον δρόμο αποτελούν σοβαρό κομμάτι του ίδιου θέματος. Πολύ εύστοχα αναρωτιέται τι μπορεί να σημαίνει η αδυναμία αυτοσυγκράτησης στον δημόσιο χώρο και πως αυτή μπορεί να είναι ενδεικτική για τη συμπεριφορά εντός της ιδιωτικής εστίας.
Η κυρία Τσίτση μιλά ειλικρινά και χωρίς περίπλοκους ακαδημαϊκούς όρους. Επικαλείται τη φωνή της λογικής και εκφράζει την ελπίδα για καλύτερες ημέρες και, φυσικά, καλύτερες συμπεριφορές.
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