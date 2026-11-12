Από τον George Floyd στον George Μαζωνάκη: Όταν η ζωή, γίνεται content

Για την εγκληματολόγο κα Τσίτση, ο τρόπος με τον οποίο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τον ποιοτικό χρόνο των κηδεμόνων με τα παιδιά τους, καθώς και την έξαρση της βίας στον δρόμο αποτελούν σοβαρό κομμάτι του ίδιου θέματος. Πολύ εύστοχα αναρωτιέται τι μπορεί να σημαίνει η αδυναμία αυτοσυγκράτησης στον δημόσιο χώρο και πως αυτή μπορεί να είναι ενδεικτική για τη συμπεριφορά εντός της ιδιωτικής εστίας.

Η κυρία Τσίτση μιλά ειλικρινά και χωρίς περίπλοκους ακαδημαϊκούς όρους. Επικαλείται τη φωνή της λογικής και εκφράζει την ελπίδα για καλύτερες ημέρες και, φυσικά, καλύτερες συμπεριφορές.