Κίνα: Διατηρούμε διάλογο με την αμυντική ηγεσία των ΗΠΑ

Η ανακοίνωση έγινε μετά από συνεδρίαση ομάδας εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

«Ελπίζουμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί μαζί μας για την υλοποίηση της σημαντικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο Προέδρων, την ενίσχυση της επικοινωνίας και την ορθή διαχείριση των διαφορών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Chen Xi.

Πηγή: ΚΥΠΕ