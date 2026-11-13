Η Κίνα αποδίδει σημασία στη στρατηγική επικοινωνία με τον αμερικανικό στρατό και διατηρεί διάλογο με την αμυντική ηγεσία των ΗΠΑ σε διάφορα επίπεδα, ανακοίνωσε την Παρασκευή το κινεζικό Υπουργείο Άμυνας.
Κίνα: Διατηρούμε διάλογο με την αμυντική ηγεσία των ΗΠΑ
Το κινεζικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι η χώρα αποδίδει σημασία στη στρατηγική επικοινωνία με τον αμερικανικό στρατό και διατηρεί επαφές σε διάφορα επίπεδα.
Η ανακοίνωση έγινε μετά από συνεδρίαση ομάδας εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.
«Ελπίζουμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί μαζί μας για την υλοποίηση της σημαντικής συναίνεσης που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο Προέδρων, την ενίσχυση της επικοινωνίας και την ορθή διαχείριση των διαφορών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Chen Xi.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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