Ισραήλ: Ο Νετανιάχου πιέζει για νέο πόλεμο με το Ιράν – Μόνος απέναντί του ο αρχηγός του στρατού

Το ισραηλινό δίκτυο αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλοι ανώτατοι αξιωματούχοι που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις-κλειδιά από τον ίδιο πιέζουν υπέρ μιας άμεσης επανεκκίνησης της σύγκρουσης με την Τεχεράνη.

Ο Ζαμίρ θεωρεί υπαρκτή αλλά όχι άμεση την απειλή

Κατά το δημοσίευμα, ο Εγιάλ Ζαμίρ εκτιμά ότι οι απειλές που προέρχονται από το Ιράν είναι πραγματικές, ωστόσο δεν θεωρεί ότι είναι τόσο επείγουσες ώστε να δικαιολογούν άμεσο στρατιωτικό πλήγμα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού φέρεται να ανησυχεί ότι μια στρατιωτική επιχείρηση αυτή τη χρονική στιγμή θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολιτικά, σε μια περίοδο κατά την οποία δεν έχει ακόμη σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

Στο πλευρό του Νετανιάχου κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας

Το Channel 12 αναφέρει ότι ο Ζαμίρ βρίσκεται απέναντι σε ομάδα κορυφαίων αξιωματούχων ασφαλείας που υποστηρίζουν σκληρότερη στάση έναντι της Τεχεράνης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρομάν Γκόφμαν, ο διευθυντής της Σιν Μπετ, Νταβίντ Ζίνι, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Σμουέλ Μπεν Έζρα, καθώς και ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Γιεχιέλ Λάιτερ.

Καθένας από αυτούς επιλέχθηκε προσωπικά από τον Νετανιάχου, τον οποίο οι επικριτές του κατηγορούν ότι προχωρεί σε διορισμούς με κριτήριο την αποδεδειγμένη αφοσίωση προς τον ίδιο και την οικογένειά του, και όχι αποκλειστικά βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια.

Το δημοσίευμα παρουσιάζει τη διαφωνία ως μία από τις σημαντικότερες εσωτερικές συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στο ισραηλινό σύστημα εθνικής ασφάλειας, καθώς συνεχίζονται οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.