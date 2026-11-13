Υπόθεση βιασμών που θυμίζει τη Ζιζέλ Πελικό στη Βρετανία: Τη νάρκωνε ο σύζυγός της και μετέδιδε τις πράξεις του ζωντανά – Η αποκάλυψη για επτά ακόμη άνδρες

Η Λόρα Μπίσοπ αποφάσισε να μιλήσει δημόσια, ελπίζοντας ότι η δημοσιοποίηση της υπόθεσής της θα συμβάλει στον εντοπισμό και άλλων πιθανών δραστών, οι οποίοι παραμένουν άγνωστοι στις Αρχές.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντάνιελ Μπίσοπ, καταδικάστηκε το 2022 σε φυλάκιση 14 ετών και οκτώ μηνών, αφού παραδέχθηκε τις κατηγορίες του βιασμού και της χορήγησης ουσίας με σκοπό τη διάπραξη σεξουαλικού αδικήματος.

Τη νάρκωνε κρυφά μέσα στο σπίτι τους

Κατά τη διάρκεια της δίκης στο Μπρίστολ αποκαλύφθηκε ότι ο Μπίσοπ έριχνε κρυφά ηρεμιστικές ουσίες στα ποτά της συζύγου του, ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση που δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Στη συνέχεια τη βίαζε, ενώ ορισμένες από τις πράξεις του μεταδίδονταν ζωντανά στο Διαδίκτυο. Είχε επίσης οργανώσει τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός ακόμη άνδρα στην κακοποίησή της.

Η Λόρα περιέγραψε μια από τις στιγμές που ξύπνησε γυμνή στο κρεβάτι της, ενώ δεχόταν σεξουαλική επίθεση. Όπως ανέφερε, είδε τον σύζυγό της να στέκεται στην πόρτα και φοβήθηκε ότι θα τη σκότωναν.

Οι ηχογραφήσεις και οι επτά άνδρες

Μετά τη φυλάκιση του πρώην συζύγου της, η Λόρα άρχισε να ηχογραφεί κρυφά τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους, προσπαθώντας να μάθει τι ακριβώς είχε συμβεί κατά τη διάρκεια των ετών που ζούσαν μαζί.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, μέσα από αυτές τις συνομιλίες προέκυψε ότι ο Μπίσοπ είχε προσκαλέσει συνολικά επτά άνδρες στο σπίτι τους, τους οποίους είχε γνωρίσει μέσω ιστοσελίδων ανταλλαγής συντρόφων.

Σε ηχογράφηση που παρουσίασε το ITV News, ο πρώην σύζυγός της φέρεται να αναφέρει ότι ένας από τους επτά άνδρες επέστρεψε για δεύτερη φορά, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, παραπέμπει σε οκτώ διαφορετικά περιστατικά κακοποίησης.

Η Μπίσοπ πιστεύει ότι ο πρώην σύζυγός της χρησιμοποιούσε φαρμακευτική ουσία σε μορφή σκόνης, την οποία έριχνε στο τζιν τόνικ της, ώστε να χάνει τις αισθήσεις της.

Στη διάρκεια της δίκης είχε επίσης αναφερθεί ότι ο Μπίσοπ προσέγγισε και άλλους άνδρες, οι οποίοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν.

Καταγγέλλει παραλείψεις της Αστυνομίας

Η Λόρα Μπίσοπ ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο διερευνήθηκε η υπόθεσή της, υποστηρίζοντας ότι η Αστυνομία δεν αξιοποίησε σημαντικές ευκαιρίες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη μη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στα κλινοσκεπάσματα του σπιτιού, καθώς και στην αδυναμία εντοπισμού των υπόλοιπων ανδρών που ενδέχεται να συμμετείχαν στην κακοποίησή της.

Μιλώντας στο ITV News, εξέφρασε την ανησυχία ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες μπορεί να έχουν σήμερα συζύγους ή συντρόφους, οι οποίες ενδεχομένως διατρέχουν κίνδυνο.

«Αυτά τα λάθη της αστυνομίας έχουν θέσει σε κίνδυνο και άλλες γυναίκες», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι η Μπίσοπ αισθάνεται πως ορισμένες πτυχές της έρευνας δεν αντιμετωπίστηκαν όπως θα έπρεπε.

Εκπρόσωπός της διαβεβαίωσε ότι οι Αρχές παραμένουν προσηλωμένες στον εντοπισμό τυχόν άλλων δραστών και στην προσαγωγή τους ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Οι ομοιότητες με την υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση της Λόρα Μπίσοπ παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία επίσης έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών, αφού ο σύζυγός της τη νάρκωνε και προσκαλούσε άλλους άνδρες να την κακοποιήσουν ενώ βρισκόταν αναίσθητη.

Όπως και η Πελικό, η Μπίσοπ επέλεξε να μιλήσει δημόσια για όσα υπέστη, επιδιώκοντας στην περίπτωσή της να συμβάλει στον εντοπισμό όσων άλλων ενδέχεται να συμμετείχαν στα εγκλήματα εις βάρος της.

Πηγή: ITV News, μέσω iefimerida.gr.