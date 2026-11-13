Στιγμές αγωνίας στο Χίθροου: Αεροσκάφος χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο – Διέκοψαν την προσγείωση οι πιλότοι (βίντεο)

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (12/11) και καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται το πίσω μέρος της ατράκτου να έρχεται σε επαφή με τον διάδρομο του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph, πρόκειται για την πτήση BA431 της British Airways, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Άμστερνταμ – Λονδίνο.

Διέκοψαν την προσγείωση οι πιλότοι

Μετά την επαφή της ουράς του αεροσκάφους με τον διάδρομο, οι πιλότοι αποφάσισαν να διακόψουν την προσγείωση, εφαρμόζοντας τη διαδικασία επαναπογείωσης, γνωστή ως go-around.

Το αεροσκάφος επανήλθε στον αέρα και, λίγα λεπτά αργότερα, πραγματοποίησε νέα προσέγγιση στο αεροδρόμιο, καταφέρνοντας αυτή τη φορά να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού

Η British Airways ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η βρετανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB), η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια των πτήσεων.

Με πληροφορίες από huffingtonpost.gr