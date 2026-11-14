Ισραήλ: 200 νεκροί από εγκληματική βία στην αραβική κοινότητα από την αρχή του 2026 – Νεκρή 60χρονη από έκρηξη χειροβομβίδας

Η Λίνα Κάσεμ Ζιντάν, κάτοικος της Νταλίγιατ αλ-Καρμέλ, είχε πάει στο κατάστημα για να αγοράσει γλυκά, όταν άγνωστοι πέταξαν χειροβομβίδα. Η ίδια και άλλα τρία άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ τους και ο σύζυγός της, τον οποίο οι δράστες παρέσυραν με αυτοκίνητο. Η Ζιντάν υπέκυψε περίπου μία ώρα αργότερα στο νοσοκομείο της Χάιφα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι δράστες αναζητούσαν άλλο πρόσωπο. Όταν δεν το εντόπισαν, επιτέθηκαν σε επιχείρηση που ανήκει σε συγγενικό του πρόσωπο. Η Ζιντάν είναι η 20ή γυναίκα που δολοφονείται φέτος στην αραβική κοινότητα του Ισραήλ.

Το περιστατικό αναδεικνύει μία από τις σοβαρότερες εσωτερικές κρίσεις ασφαλείας στο Ισραήλ. Από την αρχή του 2026 καταγράφεται κατά μέσο όρο μία δολοφονία κάθε 38 ώρες στην αραβική κοινότητα, η οποία αποτελεί περίπου το 20% του πληθυσμού της χώρας.

Η βία αποδίδεται κυρίως στη δράση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων, στις συγκρούσεις μεταξύ οικογενειών, στους εκβιασμούς επιχειρηματιών για χρήματα προστασίας και στην ευρεία διαθεσιμότητα παράνομων όπλων.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις αραβικές πόλεις και κωμοπόλεις, αλλά έχει επεκταθεί και σε μεικτές πόλεις, όπως το Λοντ, η Ράμλα και η Γιάφα. Ολοένα συχνότερα σκοτώνονται άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι ηγεσίες της αραβικής κοινότητας κατηγορούν την αστυνομία και την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς το οργανωμένο έγκλημα. Σύμφωνα με την οργάνωση «Πρωτοβουλίες Αβραάμ», το πρώτο εξάμηνο του 2026 είχε διαλευκανθεί μόλις το 12% των ανθρωποκτονιών στην αραβική κοινότητα.

Η αστυνομία απορρίπτει τις κατηγορίες περί αδράνειας και επικαλείται επιχειρήσεις κατά εγκληματικών οργανώσεων. Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκαν δεκάδες συλλήψεις για εκβιασμούς επιχειρηματιών, ενώ χθες αναπτύχθηκαν ακόμη και ελεύθεροι σκοπευτές στη βεδουινική πόλη Ραχάτ για την αντιμετώπιση των πυροβολισμών.

Παρά τις επιχειρήσεις, η συνεχιζόμενη αιματοχυσία και τα χαμηλά ποσοστά εξιχνίασης διατηρούν την εγκληματικότητα στην κορυφή των ανησυχιών της αραβικής κοινότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ