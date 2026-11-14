Σκάνδαλο στην Ουγγαρία: Ξέθαψαν με φτυάρια εκατομμύρια ευρώ από δάση και κτίρια – Στο στόχαστρο πρώην υπουργός του Όρμπαν για υπόθεση διαφθοράς (βίντεο)

Σε ορισμένα πλάνα φαίνονται μέλη των αρχών να σκάβουν με φτυάρια στο έδαφος, ανακαλύπτοντας χρηματικά ποσά που είχαν θαφτεί, ενώ σε άλλα αποτυπώνονται τα χαρτονομίσματα που κατασχέθηκαν.

Hungary cracks down on Orbán-era corruption: former cabinet minister buried millions in forests Investigators suspect former Minister of National Development Miklós Seszták of taking bribes in connection with the awarding of government contracts. Nearly $20 million has been seized in the case. The money was buried in wooded areas and hidden in agricultural buildings, warehouses, residential properties and a secret safe. The confiscated funds have been transferred to the Hungarian State Treasury. Earlier, Viktor Orbán’s younger brother was also arrested in Hungary. — NEXTA (@nexta_tv) November 14, 2026

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές, από την Εθνική Υπηρεσία Ανάκτησης και Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (NVVH), η οποία δημιουργήθηκε από τη νέα ουγγρική κυβέρνηση.

Όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία, μετρητά εντοπίστηκαν σε δάση, αγροτικά κτίσματα, αποθήκες και κατοικίες, καθώς και μέσα σε χρηματοκιβώτιο που βρισκόταν σε απομονωμένη τοποθεσία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσό που κατασχέθηκε κατά τη διάρκεια των δύο ημερών ανέρχεται σε 5.071.632.000 φιορίνια, 2.658.350 ευρώ και 1.257.100 δολάρια. Η συνολική αξία των ευρημάτων υπολογίζεται σε περίπου 17,7 εκατομμύρια ευρώ.

Η έρευνα αφορά τον Μίκλος Σέστακ, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός Ανάπτυξης από το 2014 έως το 2018, κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Βίκτορ Ορμπάν. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται ότι εισέπραξε παράνομες πληρωμές στο πλαίσιο συμφωνίας για την αγορά μεταχειρισμένων λεωφορείων από την κρατική εταιρεία μεταφορών, σε τιμές υψηλότερες από τις πραγματικές.

Ο Σέστακ έχει συλληφθεί και παραμένει υπό κράτηση. Παράλληλα, στο πλαίσιο άλλων ερευνών έχουν συλληφθεί δύο ακόμη πρώην υπουργοί, καθώς και ο αδελφός του Βίκτορ Ορμπάν.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μάγιαρ, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές του Απριλίου, βάζοντας τέλος στη 16ετή διακυβέρνηση του Ορμπάν, έχει δεσμευτεί να διερευνηθούν οι υποθέσεις διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας που αφορούν την προηγούμενη κυβέρνηση.

Με αφορμή την ανακοίνωση της NVVH για τα κατασχεθέντα χρήματα, ο Μάγιαρ έκανε λόγο για επίσημο τέλος της «μαφίας των Fidesz-KDNP», αναφερόμενος στα δύο κόμματα που συγκροτούσαν τον προηγούμενο κυβερνητικό συνασπισμό.

Από την πλευρά του, ο Βίκτορ Ορμπάν δεν έχει τοποθετηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις. Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ωστόσο, είχε χαρακτηρίσει τις έρευνες σε βάρος προσώπων του περιβάλλοντός του ως «πολιτικές διώξεις» με στόχο τη φυλάκισή του.