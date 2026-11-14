Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επιστρέφει στο Ηράκλειο το γαλλικό ερευνητικό πλοίο – Πότε θα συνεχίσει τις έρευνες

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του MarineTraffic, το πλοίο αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι του Ηρακλείου τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Κατά τις τελευταίες ώρες, το «Abeille Marengo» πραγματοποιεί εργασίες βυθομέτρησης, κινούμενο στην αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που ακολούθησε τις προηγούμενες ημέρες, προκειμένου να καλύψει ξανά τη θαλάσσια περιοχή που έχει ήδη χαρτογραφήσει, σύμφωνα με τη neakriti.

Η επιστροφή του στο Ηράκλειο, το οποίο αποτελεί το λιμάνι βάσης του, εντάσσεται στον προγραμματισμό της αποστολής. Ο ελλιμενισμός κρίνεται αναγκαίος για τη συντήρηση του πλοίου, αλλά και για την ανάπαυση του πληρώματος.

Το πρόγραμμα των ερευνών, στο πλαίσιο της εξάμηνης NAVTEX που έχει εκδοθεί, προβλέπει συνολικά ακόμη 14 αντίστοιχες επιστροφές στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγραμματισμένης παραμονής, το ερευνητικό σκάφος θα αναχωρεί εκ νέου με προορισμό τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καρπάθου, όπου θα συνεχίζει τις εργασίες του.

Πηγές: CNN Greece / neakriti