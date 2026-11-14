Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες για την πλακόστρωση του προαυλίου του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ στην Τάλα, με τον χώρο να αλλάζει καθημερινά όψη και να αποκτά μια πιο όμορφη και αναβαθμισμένη εικόνα.
Με εντατικούς ρυθμούς η πλακόστρωση στον Ιερό Ναό Αγίου Εφραίμ στην Τάλα
Οι εργασίες προχωρούν σταθερά, χάρη στην προσπάθεια και τη συμβολή όλων όσοι στηρίζουν έμπρακτα την πρωτοβουλία.
Η αγάπη και η προσφορά της τοπικής κοινωνίας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την υλοποίηση του έργου, το οποίο αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη λειτουργικότητα και αισθητική στον περιβάλλοντα χώρο του ναού.
Κάθε μέρα που περνά, το προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ μεταμορφώνεται, αποτυπώνοντας το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και της εθελοντικής προσφοράς.
Οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου που θα αποτελεί μια όμορφη και χρήσιμη προσθήκη για τον ναό και την κοινότητα της Τάλας.
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