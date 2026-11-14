Ρωσικά drones έπληξαν εγκατάσταση της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz στην περιφέρεια της Πολτάβας, προκαλώντας πυρκαγιά, ανακοίνωσε το Σάββατο η εταιρεία.
Ουκρανία: Ρωσικά drones έπληξαν εγκατάσταση της Naftogaz στην Πολτάβα – Ξέσπασε πυρκαγιά
Πυρκαγιά προκλήθηκε σε εγκατάσταση της ουκρανικής κρατικής ενεργειακής εταιρείας, χωρίς να αναφερθούν ανθρώπινες απώλειες.
Η Naftogaz ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Telegram ότι από την επίθεση δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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